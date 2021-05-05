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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطاح بهما بسيارته.. حبس المتهم بقتل ربة منزل ورضيعها في إمبابة

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء ، بحبس شاب ٤أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه حول اتهامه بقتل ربة منزل وطفلها بالخطأ صدمها الشاب بسيارته في منطقة إمبابة.

كما صرحت النيابة بدفن الجثتين واستدعاء زوج المتوفاة لسماع أقواله حول الحادث.

تلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بربة منزل وطفلها الرضيع، خلال سيرهما بالشارع، ما أسفر عن مصرعهما.

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انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن هناك جثة لربة منزل في العقد الثاني من العمر وجثة رضيع يبلغ عدة أشهر، وبإجراء التحريات تبين أن شابا كان يقود سيارة ملاكي، اصطدم بالمتوفاة التي كانت تعبر الشارع وهي تحمل طفلها الرضيع، ما أسفر الحادث عن مصرعهما.

وتم التوصل لهوية قائد السيارة والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم

النيابة العامة شمال الجيزة منطقة إمبابة شرطة إمبابة قسم شرطة إمبابة

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