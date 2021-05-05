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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب عقره كلب أثناء سيره بجوار سور جامعة المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقر كلب ، طالب بكلية الزراعة جامعة المنصورة ، في أعلي الركبة اليمني وذلك حال ذهابه لشراء طعام السحور .


وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من المدعو "أحمد حشمت محمد إبراهيم الموافي"، 20 عاما طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، ومقيم بندر منية النصر، وحاليا في قرية "ميت خميس" دائرة مركز المنصورة بأنه أثناء سيره مترجلا بجوار سور جامعة المنصورة أمام كلية حاسبات ومعلومات لإحضار وجبة السحور وحال مروره بجوار كشك بقالة بذات المنطقة، فوجئ بكلب مقيد بسلسلة حديدية قام بعقره أعلى الركبة اليمنى وتوجه لمستشفى التأمين الصحي بسندوب، وتم تحويله إلى مستشفى الحميات بالمنصورة، وتلقي العلاج اللازم وتصرح له بالخروج .


وانتقلت مباحث قسم أول المنصورة إلي مكان الواقعة، و بالفحص تبين أن الكلب الذي قام بعقر المبلغ ملك المدعو "شريف عادل عبده السيد"،45 عاما، صاحب كشك بقالة ومقيم في شارع "مستشفي الصدر" دائرة القسم.


فيما تمكنت مباحث قسم أول المنصورة من ضبط المبلغ عنه، والكلب وبمواجهته، في محضر الشرطة، وأقر بأنه حال سير المبلغ بجوار الكشك وعلى مقربة من الكلب قام بعقره، وأضاف بأن الكلب صادر له رخصة من إدارة الطب البيطري بالمنصورة وتحمل رقم 13909 باسمه سارية حتى 1/5/ 2022.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9974 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.

طالب جامعة المنصورة محافظة الدقهلية كلب مقيد الركبة اليمني طعام السحور

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