إصابة طالب عقره كلب أثناء سيره بجوار سور جامعة المنصورة
عقر كلب ، طالب بكلية الزراعة جامعة المنصورة ، في أعلي الركبة اليمني وذلك حال ذهابه لشراء طعام السحور .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من المدعو "أحمد حشمت محمد إبراهيم الموافي"، 20 عاما طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، ومقيم بندر منية النصر، وحاليا في قرية "ميت خميس" دائرة مركز المنصورة بأنه أثناء سيره مترجلا بجوار سور جامعة المنصورة أمام كلية حاسبات ومعلومات لإحضار وجبة السحور وحال مروره بجوار كشك بقالة بذات المنطقة، فوجئ بكلب مقيد بسلسلة حديدية قام بعقره أعلى الركبة اليمنى وتوجه لمستشفى التأمين الصحي بسندوب، وتم تحويله إلى مستشفى الحميات بالمنصورة، وتلقي العلاج اللازم وتصرح له بالخروج .
وانتقلت مباحث قسم أول المنصورة إلي مكان الواقعة، و بالفحص تبين أن الكلب الذي قام بعقر المبلغ ملك المدعو "شريف عادل عبده السيد"،45 عاما، صاحب كشك بقالة ومقيم في شارع "مستشفي الصدر" دائرة القسم.
فيما تمكنت مباحث قسم أول المنصورة من ضبط المبلغ عنه، والكلب وبمواجهته، في محضر الشرطة، وأقر بأنه حال سير المبلغ بجوار الكشك وعلى مقربة من الكلب قام بعقره، وأضاف بأن الكلب صادر له رخصة من إدارة الطب البيطري بالمنصورة وتحمل رقم 13909 باسمه سارية حتى 1/5/ 2022.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9974 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.