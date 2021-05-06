لأجل أندرويد.. واتساب يجرب ميزة بالغة الأهمية لحماية دردشاتك

انتشرت بعض التقارير التقنية مؤخرا، بأن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، يعمل على تطوير ميزة جديدة ضمن نسخته التجريبية الخاصة بهواتف أندرويد، والتي تحمل الإصدار رقم 2.21.10.2 على متجر جوجل بلاي.

ووفقا لموقع WABetainfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، فأن فريق مطورو "واتساب" يعملون على إضافة طبقة حماية للنسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف، بعد أتاحت خاصيتي إعادة التشغيل وشريط دردشة المحدث، ضمن الإصدار التجريبي السابق لنظام التشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "pakobserver"، ستجعل ميزة الأمان المطورة الجديدة، النسخ الاحتياطية السحابية لـ "واتساب" آمانة للغاية عند استضافتها على خدمة "جوجل درايف"، عبر استخدام كلمة مرور حيث تحمي تقنية التشفير من طرف إلى طرف دردشاتك من الوصول غير المصرح به عند محاولة إستعادتها.

وأوضح موقع الويب المختص في تتبع أخبار تطبيق التراسل، بأن ميزة تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، مازالت قيد التطوير حاليا، والتي تم رصدها لأول مرة خلال العام الماضي.

وبمجرد طرح ميزة الأمان المستقبلية، عندما يقوم المستخدم بتمكينها للمرة الأولى، سيتوجب عليه تأكيد رقم هاتفه المستخدم في حسابه على واتساب، واختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف لتخصيص ميزة النسخ احتياطي المشفر من طرف إلى طرف.

وسيوفر لك "واتساب" خياران آخران، لخاصية تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، من بينها خيارا لتحديث كلمة المرور الخاصة بك، بينما يعمل الخيار الثاني على إيقاف تشغيل تقنية التشفير حتى يتم تنشيط القدرة على تشفير النسخ الاحتياطية.

وقال موقع WABetainfo: "إن كلمة المرور المضافة للنسخ الاحتياطي المشفر محمية، ولن تتم مشاركتها مع واتساب أو شركته الأم فيسبوك"، وبالرغم من محاولة الشركة من عدم تخزين كلمة السر الخاصة بك، فلن يتمكن تطبيق المراسلة من مساعدتك في استعادة نسختك الاحتياطية مشفرة من طرف إلى طرف، في حالة نسيانك كلمة مرورك.