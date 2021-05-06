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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لراحة الأمعاء.. 3 أنواع من الشاي يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور

صدى البلد

توجد أنواع عديدة من  الشاى يجب الحرص على تناولها  قبل النوم، فهى تعزز صحة أمعائك وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. 

 

إليك 3 أنواع من الشاي أدخلها يوميا إلى نظامك الغذائي بين الإفطار والسحور، وفقا لموقع “هيلث”:

 

1. شاي الزنجبيل


يعد شاى الزنجبيل أفضل شاى يمكن تناوله بعد العشاء. 

 

يقترح الخبراء أنه يمكن أن يسرع إفراغ المعدة، مما يساعد على منع عسر الهضم بحيث لا تجعلك معدتك مستيقظا في الليل، علاوة على ذلك، يمكن أن يعالج شاي الزنجبيل الانتفاخ والإمساك. 

 

إليك كيفية صنعه:


1. شريحة رقيقة من الزنجبيل الطازج.
2. في وعاء، اخلط الزنجبيل مع كوب من الماء العذب.
3. اترك الخليط ليغلي على نار عالية.
4. ينضج لمدة خمس دقائق، والشاي جاهز.

 

2. شاي النعناع


نعلم جميعًا عجائب شاي النعناع فى تهدئة المعدة عن طريق منع تقلص العضلات، يساعد ذلك في السيطرة على التقلصات والتعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي. 

 

تأكد من تناوله في المساء لتهدئة المعدة، سوف يساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل، بدلاً من إزعاجك طوال الليل بسبب الحموضة. 

 

إليك كيفية صنعه:

1. اغلي كوبين من الماء.
2. أضف 15-20 أوراق نعناع طازجة.
3. أطفئ النار واتركه ينقع لمدة 10-15 دقيقة.
4. صفّي الأوراق وقدميها دافئة مع رشة من العسل والليمون.

 

3. شاي البابونج


 شاي البابونج كعلاج معجزة لمن يعانون من الأرق واضطرابات النوم الأخرى، والخبر السار هو أن هذا الشاي المريح يساعد أيضًا في علاج مشاكل الأمعاء، هذا لأنه يحتوي على البريبايوتكس، التي تعمل بشكل جيد لبكتيريا الأمعاء وتساعد على معالجة الإمساك.

 

إليك كيفية صنعه:

1. اغلي الماء وأضيفي أوراق شاي البابونج.
2. اتركيه ينقع لمدة 10 دقائق أو أكثر، إذا كنت تريد الشاي قويًا.
3. يصفى الشاي، ويصب في فنجان.

 

وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى لحماية جهازك الهضمى بعيدا عن تلك الأنواع من الشاي،  ركز أيضًا على الأطعمة سهلة الهضم مثل الحساء والأسماك والعدس والأرز المفيدة لصحة أمعائك. 

 

إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلا تقلق، يمكنك الاعتماد على بعض أنواع شاي الأعشاب التي لا تهدئ معدتك فحسب، بل ستساعد أيضًا في معالجة مشاكل النوم.

الشاي شاي الزنجبيل شاي النعناع شاي البابونج عسر الهضم نظامك الغذائي

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