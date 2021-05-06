كلية الآداب تعقد الامتحانات التعويضية للطلاب في 22 مايو

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موعد عقد الامتحان التعويضى للطلاب الذين قدموا أعذار بسبب كورونا .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن الامتحان التعويضى سيكون للطلاب الذين قاموا بتقديم أعذار كلية او أعذار كورونا الجزئية وتم قبول أعذارهم .

وأضاف " شاهين ، أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢ من مايو الجاري .



وكان قد أشار إلي أن الكلية لم تتخذ اى إجراءات خاصة بامتحانات ميدتيرم الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا عن اتخاذ اى قرار جديد سيتم الإعلان عنه للطلاب من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و على الموقع الرسمي للكلية .