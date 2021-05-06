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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو عندك حموضة.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص منها

حموضة
حموضة

يصادف وجود شم النسيم في رمضان مما يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفسيخ والرنجة والكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، ويؤدي ذلك إلى الشعور بالعطش لفترات طويلة والحموضة التي تشعرك بالتعب.

وكشفا لما قدمه موقع wikihow إليكم ابرز المشروبات التي تساعد على علاج الحموضة. 

ليمون بالنعناع


يحسن عصير الليمون بالنعناع من عمل الجهاز الهضمي، لاحتوائه على  ألياف غذائية مهمة لعملية الهضم، وهو ما يساعد في هضم الرنجة والفسيخ بعد تناولها، كما يساعد ذلك المشروب على زيادة نشاط الجسم، وإضفاء الشعور بالانتعاش، كما يضييع رائحة الفم السيئة بعد تناولها.


عصير برتقال


يلعب عصير البرتقال دور مهم في تنظيم الجسم من السموم، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد في تخلص الجسم من السموم.


الشاي الأخضر 


الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على التخليص من السموم وتطهيره بعد تناول أكلة الرنجة والفسيخ، لذلك احرص على تناول كوب من الشاي الأخضر بعدها

 

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