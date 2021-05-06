تحركات لا إرادية.. حسام موافي يوضح طرق تشخيص الحمى الروماتيزمية.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، طرق تشخيص الحمى الروماتيزمية.



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك 5 أعراض للحمى الروماتيزمية ، ولكي يتم تشخيص الحمى الروماتيزمية يجب توافر اثنين من هذه الأعراض".



وأشار: "من أعراض الحمى الروماتيزمية التهاب المفاصل والتهاب القلب، وبطش حمراء في الجلد، وحمص صغير تحت الجلد وتغييرات في المخ تجعل الشخص يتحرك تحركات لا إرادية".



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني،: "إذا ظهر على الشخص أي اثنين من هذه الأعراض فإنه يمكن الحكم عليه بالإصابة بالحمى الروماتيزمية".

