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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتل 3 من قيادات داعش جنوبي بغداد

العراق.. مقتل 3 من قيادات داعش جنوبي بغداد

صدى البلد

 

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس الخميس، عن قتل ثلاثة من قيادات تنظيم "داعش"، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق ببغداد.

 

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي أن "قطاعات بجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متفرقة بمناطق بمحافظة بغداد أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يسمى الجنوب المكنّى أبو حنان".

 

وذكر البيان: "بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر".

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وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه بأنه "لن يهدأ، وتنظيم داعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة".

 

وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش التي تنشط بين الحين والآخر في تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة من البلاد.

داعش العراق جنوبي العراق الإرهاب تنظيم داعش

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