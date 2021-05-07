هل تجب زكاة الفطر على الفقير الذي يحصل عليها؟ وزير الأوقاف يجيب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز إخرج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك ويكون أخر وقت لها قبل صلاة عيد الفطر.

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، أنه ينبغي أن يعجل المسلمون في إخراج زكاة الفطر حتى يتمكن الفقير من شراء ما يحتاجه له ولبيته وأهله أولاده قبل عيد الفطر.

واستشهد وزير الأوقاف، بالحديث الشريف "فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرث وطعمة للمسكين" كما قال النبي "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".

مقدار زكاة الفطر

وذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن الحد الأدنى لصدقة الفطر هذا العام 15 جنيها، وحتى الفقير الذي يأخذ الصدقة فعليه إخراجها أيضا وكذلك من صام ومن لم يصم وعلى الكبير والصغير والرجل والمرأة وكل مولود ولد قبل غروب شمس اخر يوم في رمضان.

وأشار إلى أنه لا يكتفي فقط بصدقة الفطر، فهناك إخراج زكاة المال وكثرة الصدقات وخاصة في هذا الشهر الكريم.



خطبة اخر جمعة في رمضان



ونشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان “فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر” .

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة اخر جمعة في رمضان، نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.