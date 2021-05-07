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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور نواب البرلمان

رئيس مركز ملوي يعقد اجتماعا لحل مشكلة أكشاك سور النادي الرياضي

رئيس مركز ملوى والنواب
رئيس مركز ملوى والنواب مع أصحاب الاكشاك

عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينه ملوي في المنيا، اجتماعا مع أصحاب الأكشاك بسور النادى الرياضى بحضور صابر عبد الحكيم عضو مجلس النواب واشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ ومحمد مصطفى عضو مجلس النواب ونائبي رئيس المركز والمدينة، وذلك لمناقشة حل مشكلة هؤلاء المواطنين شاغلي الأكشاك منذ فترة طويلة والموائمة بين الحفاظ على هيبة الدولة وإِعمال القانون وحفاظا على مصادر رزق أصحاب الاكشاك.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات حول الحلول المناسبة لشاغلى الاكشاك والاستغلال الامثل لسور النادي الرياضي.

وقال رئيس المركز، انه جارى التنسيق لعقد لقاء خاص مع رئيس مجلس اداره النادي واعضاءه، وذلك في حضور اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وذلك لاستكمال الاجراءات التنفيذيه وعرض مقترحات المواطنين خلال الاجتماع اليوم.

 

وفي سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته عامر طه نائب رئيس المركز ورؤساء الاحياء بالمدينة بحملة ميدانية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء  بشأن الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمقاهى والكافتيريات على ان يتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات .
وخلال الحملة تم تحرير 10 مخالفات لعدد من المحلات التجارية لمخالفة التعليمات الصادرة بشأن الالتزام التام بمواعيد الغلق

واكد" السايس" انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام التام بمواعيد الغلق


قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

  رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق بالإضافة لعدم وجود ترخيص له.

التنسيق مجلسي النواب والشيوخ مواعيد الغلق الجديدة مدينة ملوى السايس السوبر ماركت رئاسة مجلس الوزراء الحلول

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