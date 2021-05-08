حميد الشاعري: محمد منير أول صديق لي في الوسط الفني

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى "، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

كشف الفنان حميد الشاعري، عن علاقته القوية مع الفنان الكينج محمد منير، مؤكدا أنه يربطه بالكينج علاقة قوية.



وأضاف الشاعري، أن محمد منير أول صديق لي في الوسط الفني، وبعد وفاة الفنان عبد الحليم حافظ كنت أعيش في لندن وشعرت أن هناك شيئا ناقصا.



وتابع أنه بعد خروج البوم بنتولد لـ محمد منير عشقته كثيرا وارتبطت معه.

وتابع أن المطرب فارس هو من أطلق عليه اسم كابوا ويعني القائد.



