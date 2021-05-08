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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حميد الشاعري: محمد منير أول صديق لي في الوسط الفني

صدى البلد

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى "، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

 

كشف الفنان حميد الشاعري، عن علاقته القوية مع الفنان الكينج محمد منير، مؤكدا أنه يربطه بالكينج علاقة قوية.


وأضاف الشاعري، أن  محمد منير أول صديق لي في الوسط الفني، وبعد وفاة الفنان عبد الحليم حافظ كنت أعيش في لندن وشعرت أن هناك شيئا ناقصا.


وتابع أنه بعد خروج البوم بنتولد لـ محمد منير عشقته كثيرا وارتبطت معه.

 

وتابع أن المطرب فارس هو من أطلق عليه اسم كابوا ويعني القائد.


 

أخبار التوك شو اليوم حميد الشاعرى رمضان احلى كينج محمد منير عبد الحليم

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