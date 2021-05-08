عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر.. ينور قبرها ويغفر لها

صدى البلد

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا، والدعاء للمتوفى من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفى بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء للميت أو ادعية المتوفي ، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير، وليس دعاء للميت فقط أو أدعية المتوفى فقط.

 

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر 

يارب بحق ليلة القدر استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. 

- اللهم ارحم امي واجمعنا بها في الجنة ونعيمها. 

-اللهم ارحم امي واغفر لها واجعلها من أهل الفردوس الأعلى بظل هذه الليلة المباركة في شهر رمضان ليلة القدر.

-اللهم ارحم أمي يا رب برحمتك الصالحة وادخلها مع عبادك الصالحين جنة الفردوس يا إله العالمين بحق ليلة القدر يا رب.

 

اقرأ أيضًا: أجمل دعاء للأم.. تعرف عليه

 - اللهم في ليلة القدر اغفر لأمي وارحمها وعافها واعفو عنها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. 

-اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدل أمي دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار بقدر ما رفعت لك الأيدي في هذه الليلة بدعاء اللهم ارحم أمي بفضل ليلة القدر عندك يا رب. 

 

أجمل أدعية ليلة القدر.. واظب عليها تُسعد

-اللهم في ليلة القدر من رمضان ارحم أمي وادخلها في واسع رحمتك، اللهم ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب.


اقرأ أيضًا: دعاء للأم المتوفاة.. لمغفرة الذنوب.. و5 أعمال يحتاجها الميت من ابنه


دعاء ليلة القدر لأمي المتوفية

-اللهم إن كانت هذه ليلة القدر ولي دعوة مستجابة فارحم أمي واغفر لها كل ذنوبها وأعزها في دار الخلد عندك واجعلها من المنعمين في جناتك يا الله. 

-اللهم ارحم أمي واسكنها الفردوس الأعلي وافرش قبرها من فراش الجنة يالله دعوة دعيتها لك يا الله في ليلة القدر يا رب استجبها لي.

 -اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر ارحم أمي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجمعني بها في جنتك يارب العالمين.

 -اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فلا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها اللهم وأرحم أمي وأغفر لها حتى لايبقى لها ذنب ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد وطيب مشهدها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأسكن براد العافية بجسد أبي وأرضى اللهم عنه حتى يعجز عن شكرك.

 - ليلة القدر اللهم إجعل أمي من أسعد السعداء في قبرها اللهم ارزقها الفسحة والضياء وانسها بالقرب إليك يارب العالمين اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة اللهم ارحمها رحمة تسع السماء والأرض اللهم صل وسلم على نبينا محمد صل الله عليه وسلم.

 -اللهم ارحم أمي وبرد على قبرها واعف عنها واجعلها من المكرمين في جناتك في هذه الليلة المباركة من رمضان ليله القدر. 

- في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك اللهم ارحم من رحلت عنا وفجعنا رحيلها اللهم آنسها في قبرها واجعلها في مساكن جنتك امنة مطمئنة يا رب أمي يا رب.

دعاء لأمى فى ليلة القدر ليلة القدر ادعية للمتوفى فى ليلة القدر ادعية ليلة القدر أجمل أدعية ليلة القدر دعاء ليلة القدر دعاء للأم المتوفية فى ليلة القدر

ترشيحاتنا

الصاروخ الصيني وقع في المياه.. ردود الأفعال حول مقلب نسرين طافش

طلب عاجل من فلسطين للجامعة العربية بشأن اسرائيل

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر.. ينور قبرها ويغفر لها

"صدى البلد" يكرم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن دوره في الاختيار 2

حقيقة سقوط الصاروخ الصيني في منطقة عربية .. وموعد السقوط

مارتن شونجنج: البرلمان العربي يلعب دورا كبيرا في التعبير عن الصوت العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

مدير مدرسة يحصل على مبالغ مالية لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع.. والتعليم تحقق

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

استبعاد وجه جديد.. أمين عمر يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

البحوث الفلكية تحدد محافظات سيمر عليها الصاروخ الصيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ