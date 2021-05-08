دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر.. ينور قبرها ويغفر لها

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا، والدعاء للمتوفى من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفى بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء للميت أو ادعية المتوفي ، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير، وليس دعاء للميت فقط أو أدعية المتوفى فقط.

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر

يارب بحق ليلة القدر استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

- اللهم ارحم امي واجمعنا بها في الجنة ونعيمها.

-اللهم ارحم امي واغفر لها واجعلها من أهل الفردوس الأعلى بظل هذه الليلة المباركة في شهر رمضان ليلة القدر.

-اللهم ارحم أمي يا رب برحمتك الصالحة وادخلها مع عبادك الصالحين جنة الفردوس يا إله العالمين بحق ليلة القدر يا رب.

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- اللهم في ليلة القدر اغفر لأمي وارحمها وعافها واعفو عنها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

-اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدل أمي دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار بقدر ما رفعت لك الأيدي في هذه الليلة بدعاء اللهم ارحم أمي بفضل ليلة القدر عندك يا رب.

-اللهم في ليلة القدر من رمضان ارحم أمي وادخلها في واسع رحمتك، اللهم ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب.



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دعاء ليلة القدر لأمي المتوفية

-اللهم إن كانت هذه ليلة القدر ولي دعوة مستجابة فارحم أمي واغفر لها كل ذنوبها وأعزها في دار الخلد عندك واجعلها من المنعمين في جناتك يا الله.

-اللهم ارحم أمي واسكنها الفردوس الأعلي وافرش قبرها من فراش الجنة يالله دعوة دعيتها لك يا الله في ليلة القدر يا رب استجبها لي.

-اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر ارحم أمي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجمعني بها في جنتك يارب العالمين.

-اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فلا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها اللهم وأرحم أمي وأغفر لها حتى لايبقى لها ذنب ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد وطيب مشهدها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأسكن براد العافية بجسد أبي وأرضى اللهم عنه حتى يعجز عن شكرك.

- ليلة القدر اللهم إجعل أمي من أسعد السعداء في قبرها اللهم ارزقها الفسحة والضياء وانسها بالقرب إليك يارب العالمين اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة اللهم ارحمها رحمة تسع السماء والأرض اللهم صل وسلم على نبينا محمد صل الله عليه وسلم.

-اللهم ارحم أمي وبرد على قبرها واعف عنها واجعلها من المكرمين في جناتك في هذه الليلة المباركة من رمضان ليله القدر.

- في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك اللهم ارحم من رحلت عنا وفجعنا رحيلها اللهم آنسها في قبرها واجعلها في مساكن جنتك امنة مطمئنة يا رب أمي يا رب.