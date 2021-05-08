الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا: أبي أحمد يرتكب جرائم إبادة جماعية في تيجراي

وجه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا اتهامات لحكومة أبي أحمد، بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد شعب تيجراي.

وفي أول تعليق له منذ بدء القتال في إقليم تيجراي قبل ستة أشهر، قال أبون ماتياس إن الحكومة تعمل ليل نهار لتدمير المنطقة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال ماتياس، في تسجيل فيديو: "خُنقت وخضعت للرقابة". وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة،

وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس.

وتدعي السلطات الفيدرالية الإثيوبية أنها تستهدف القيادة الإقليمية لتيجراي وليس المدنيين.

وقال أبون ماتياس: "إنهم يعملون ليل نهار لتدمير تيجراي. ويأخذون قسطا من الراحة عندما يتعلق الأمر بتدمير شعب تيجراي".

وأضاف: "هناك عمليات قتل في جميع أنحاء تيجراي. إنهم يستهدفون إزالة هذا الشعب من فوق سطح الأرض".