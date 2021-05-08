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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا: أبي أحمد يرتكب جرائم إبادة جماعية في تيجراي

القتال في تيجراي
القتال في تيجراي

وجه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا اتهامات لحكومة أبي أحمد، بارتكاب جرائم  إبادة جماعية ضد شعب تيجراي.

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تدمير تيجراي.. اتهامات شديدة لـ إثيوبيا من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية بـ أديس ابابا

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الإذاعة الإثيوبية تعلن تصنيف جبهة تحرير تيجراي منظمة إرهابية

وفي أول تعليق له منذ بدء القتال في إقليم تيجراي قبل ستة أشهر، قال أبون ماتياس إن الحكومة تعمل ليل نهار لتدمير المنطقة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال ماتياس، في تسجيل فيديو: "خُنقت وخضعت للرقابة". وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة، 

وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس.

وتدعي السلطات الفيدرالية الإثيوبية أنها تستهدف القيادة الإقليمية لتيجراي وليس المدنيين.

وقال أبون ماتياس: "إنهم يعملون ليل نهار لتدمير تيجراي. ويأخذون قسطا من الراحة عندما يتعلق الأمر بتدمير شعب تيجراي".

وأضاف: "هناك عمليات قتل في جميع أنحاء تيجراي. إنهم يستهدفون إزالة هذا الشعب من فوق سطح الأرض".

رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا حكومة أبي أحمد إبادة جماعية تيجراي أبون ماتياس

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