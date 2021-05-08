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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهما وجهتان في مصر

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

طائرة للخطوط الجوية
طائرة للخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن قائمة الوجهات التي ستستأنف بها رحلاتها اعتبارا من الـ17 من مايو الجاري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وقالت الخطوط السعودية، أن الخطوة تأتي بعد حوالي 14 شهرا من وقف السفر الدولي وتقييد السفر المحلي للوقاية من كورونا.

 

وذكرت الخطوط السعودية، إنها جاهزة لتسيير رحلات إلى 71 محطة من أصل 95 محطة منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، بدءا من 17 مايو.

 

وتضمنت القائمة 12 وجهة عربية هي "أبو ظبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمان وشرم الشيخ والكويت وبيروت ودبي".

 

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بالإضافة إلى الوجهات الدولية التالية وهي: "أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهي وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشي وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبي ونيويورك وواشنطن".

 

وقال عبد الله الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط الجوية السعودية، إن "الشركة استغلت فترة التوقف الطويل خصوصا على الوجهات الدولية لإجراء تحسينات وتطويرات على طائراتها".

 

وأضاف: "نفذنا مجموعة من خطط الصيانة التي كان يفترض أن تنفذ مستقبلا، إذ أنهيناها وكان من المفترض إجراؤها بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم، استعدادا لارتفاع وتيرة التشغيل وساعات الطيران بعد 17 مايو".

 

وسبق إن أعلنت السعودية أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءا من 17 مايو.

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