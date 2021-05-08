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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

وفاة الإعلامي السعودي
وفاة الإعلامي السعودي عادل التويجري

ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري، الذي وافته المنية اليوم عن 40 عاما.

 

وكان الإعلامي عادل التويجري اختتم  آخر حلقات برنامجه "الدوري مع وليد"، لشهر رمضان المبارك، مهنئا الجميع قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "كل عام والجميع بخير".

 

وكان آخر ظهور للإعلامي عادل التويجري، أمس الجمعة،  في برنامج "الدوري مع وليد" والذي علق خلاله على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

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عادل التويجري كاتب وناقد رياضي متخصص في الجوانب القانونية والإحصائية، وصحفي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

 

ونعى الإعلامي الشهير وليد الفراج الفقيد قائلا "عظم الله أجري فيك.. البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه إلى العمرة".

 

وكتب الفراج في تغريدة على تويتر "كل التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة.. إلى رحمة الله".

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