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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الجهاز الهضمي : 5% من متلقي لقاح كورونا لن يستجيب للتطعيم لهذا السبب

مصل كورونا
مصل كورونا

قال الدكتور محمد حسن ، أستاذ الجهاز الهضمى ، إن أمصال كورونا ضرورة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم والتى قضت على الحصبة ، الجدرى ، وشلل الأطفال  .

 

وأوضح “ حسن “ ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”صباحنا مصرى” والمذاع عبر الفضائية المصرية،  أن التباين فى فيروس كورونا ما بين أنواع التطعيمات نتيجة مشكلة جينية لدى مستقبل التطعيم فإذا كانت التطعيمات بنسبة 95% فإن 5% لن يتسجيب للتعطيم لأن الجسم لم يخرج أجساما مناعية تقيه من المرض .


ولفت إلى أن أي أمصال متاحة تكون آمنة بنسبة 100% وذلك بعد خضوعها للتجارب والفعالية لابد أن تكون أكثر من 50% لكي تعتمدها منظمة الصحة العالمية ، مشيرا إلى أن أي فيروس في العالم يدخل في مرحلة التحور الجزئي والكلي مثلما يحدث في الأنفلونزا.


وأشار إلى أن التطعيم ب لقاح كورونا يقلل الأعراض لدى المجموعة المستفيدة من هذا التطعيم ، منوها أن تطعيم الجدري قضى عليه بنسبة 100% بالإضافة لنسبة 99% ضد الحصبة ، والانفلونزا بنسبة 70% .


وتابع أنه لا يجب تناول مصل الانفلونزا الخاص ب العام الماضى نظرا لعدم فعاليته وبلا أمان وفعالية ونحتاج للتطعيم ب المصل الجديد مقارنة ب كورونا كونها جائحة عالمية وكافة الشركات تصنع اللقاحات الخاصة به لهذا العام فقط ، والتطعيمات الحالية تقضى على معظم التحورات فى الوباء وجميع شركات التعطيم لا تحتاج أكثر من 40 يوما لاستخدام العينات الجديدة وليس بعمل اختبارات جديدة .

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