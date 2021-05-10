فيديوهات جديدة لحريق القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد اغتيال الوزني

اندلع حريق في القنصلية الإيرانية بعد مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني ، الأمر الذي قيل إن قنصلية كربلاء أدانته ، معبرا عن تعازيه ومواساته.

شهدت مدينة كربلاء العراقية حريقًا في القنصلية الإيرانية الأحد ، مع تسجيل مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اضطرابات ناجمة عن مقتل ناشط مدني مؤخرًا.

وبحسب تقارير إعلامية ، قُتل الناشط العراقي إيهاب الوزني في "هجوم مسلح" في كربلاء.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الوزني كان معارضاً صريحاً للنفوذ الإيراني في العراق والجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في البلاد.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن القنصلية الايرانية في كربلاء أعربت عن تعازيها بوفاة الناشط ، قائلة إن مثل هذه التصرفات تغذي "انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار" في العراق.

تُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي القنصلية مشتعلة ، مع محاصرة متظاهرين عراقيين للمبنى وسمع دوي انفجارات في الخلفية.

وفي وقت سابق من يوم الاحد، ورد أن المتظاهرين الذين تجمعوا في جنازة الوزني هتفوا "إيران برا!" و "الشعب يريد سقوط النظام!".