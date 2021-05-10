عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديوهات جديدة لحريق القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد اغتيال الوزني

حريق القنصلية الايرانية
حريق القنصلية الايرانية في كر بلاء

اندلع حريق في القنصلية الإيرانية بعد مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني ، الأمر الذي قيل إن قنصلية كربلاء أدانته ، معبرا عن تعازيه ومواساته.

شهدت مدينة كربلاء العراقية حريقًا في القنصلية الإيرانية الأحد ، مع تسجيل مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اضطرابات ناجمة عن مقتل ناشط مدني مؤخرًا.

وبحسب تقارير إعلامية ، قُتل الناشط العراقي إيهاب الوزني في "هجوم مسلح" في كربلاء. 

العراق.. اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء

العراق.. متظاهرون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء.. شاهد

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الوزني كان معارضاً صريحاً للنفوذ الإيراني في العراق والجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في البلاد.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن القنصلية الايرانية في كربلاء أعربت عن تعازيها بوفاة الناشط ، قائلة إن مثل هذه التصرفات تغذي "انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار" في العراق.

تُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي القنصلية مشتعلة ، مع محاصرة متظاهرين عراقيين للمبنى وسمع دوي انفجارات في الخلفية.

وفي وقت سابق من يوم الاحد، ورد أن المتظاهرين الذين تجمعوا في جنازة الوزني هتفوا "إيران برا!" و "الشعب يريد سقوط النظام!".

إسرائيل العراق طهران اغتيال هجوم مسلح وسائل التواصل الإجتماعي الجماعات المسلحة ايهاب الوزني ايران انفجارات

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة

وزير الرياضة يشهد نهائي كأس مصر للميني فوتبول

يمارسون جرائم حرب وتقهير.. رئيس هيئة المرابطين بالقدس يكشف عن الوضع داخل القدس

فضيحة التسريب الصوتي لـ جواد ظريف تقضي على مستقبله كـ رئيس لـ إيران | تقرير

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث القدس

شوهت وجهها.. عراك عنيف بين سيدتين يقضي على مستقبل عارضة أزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يشعل ترتيب الدوري المصري بعد الفوز برباعية على بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ