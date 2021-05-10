محافظ المنيا : لن أقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف شارع عدنان المالكى بحى شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمى ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

شدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكى في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيراً إلي أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة .

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.



وفي سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، حيث اطمئن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

من جانبه،أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص ،مؤكدا أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.