محافظ المنيا : لن أقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف

محافظ المنيا : لن أقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف شارع عدنان المالكى بحى شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمى ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.
شدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكى في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيراً إلي أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة .
ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.
وفي سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، حيث اطمئن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
من جانبه،أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص ،مؤكدا أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.