مياه قنا ترفع الحالة للقصوى استعدادا لـ عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، بكافة قطاعات وفروع الشركة، استعدادا لفترة إجازة عيد الفطر المبارك.



و قال المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل ٩ غرف عمليات بأفرع الشركة وغرفة عمليات رئيسية بالديوان العام.

وأضاف خليل، كما يتم التنسيق والتواصل مع غرف عمليات الوحدات المحلية للمراكز والمدن و غرفة عمليات المحافظة وتلقى شكاوى واستفسارات العملاء خلال تلك المدة.

و أشار رئيس شركة مياه قنا، إلى أن جميع المحطات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى تعمل بكامل طاقتها، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.



وأوضح خليل، بأن العاملين بالشبكات على أتم الاستعداد لإصلاح اى أعطال يتم الإبلاغ عنها من خلال غرف العمليات على الارقام الآتية" ١٢٥ من أى تليفون أرضى ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥، ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ من التليفون المحمول".



