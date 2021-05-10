بطرق غير تقليدية..اتيكيت تقديم العيدية بشكل مميز

تعد العيدية هي إحدى طقوس المبهجة في العيد ، يحرص العديد من الأشخاص على تقديم العيدية و الهدايا بالأخص لأطفال العائلة والأصدقاء المقربين، تعتبر العيدية من العادات التي يواظب عليها الكثير من الأسر بهدف إدخال الفرحة و البهجة على الآخرين في العيد.

و قالت الدكتورة شريهان الدسوقي مدربة الاتيكيت المعاصر ان من اتيكيت العيد ، تقديم العيدية للأطفال حتى ولو مبلغ بسيط .



وأضافت شريهان الدسوقي، ينبغي علي الزوج أو الخطيب أن يقدم العيدية لشريكته حتى ولو كانت رمزية ولكنها ستكون مليئة بالحب والمودة.

ونصحت مدربة الاتيكيت المعاصر، إذا قررت زيارة الأهل والأصدقاء في العيد من اتيكيت الأعياد والزيارات أن تكون مدة الزيارة قصيرة من نصف ساعة إلى ساعة فهى تكفي جدا للتهنئة لأن من الممكن أن تكون هذه الأسرة لديها بعض الالتزامات أو الخطط الأخرى لقضاء العيد في مكان ما ، وممكن ينتابهم الحرج وقد يكون الموقف سخيف .

وتابعت: يفضل عند تقديم العيدية أن تكون النقود الورقية جديدة وتوضع في ظرف وتقديم بلالين للأطفال تكون لمسة جميلة، كما يجب في عيدية العيد إعطاء نفس قيمة المبلغ المالي للصغير مثل الكبير حتى لا يحدث حساسية بين الأطفال في مثل هذا اليوم.

وأشارت شريهان الدسوقي إلى أننا نعلم أولادنا قيمة العيدية و نشترى بها ما يلزمنا بالفعل ولا نصرفها في أشياء لا قيمة لها حتى نحثهم على ادخار جزء من العيدية بحصالاتهم وعدم تبذيرها مرة واحدة بأيام العيد ..

طرق لتقديم العيدية بشكل مختلف



1- الطريقة التقليدية وهي كتابة بعد الكلمات علي النقود.



2- يمكك صناعة كارت بسيط مع كتابة جملة للمعايدة علي الكارت وربط النقود او لصقها بطريقة سهلة .



3- يمكنك وضع العيدية داخل طبق التسالي لأبناءك وكل شخص يبحث عن عيديته حتي يحصل عليها.



4- لعبة البحث عن العيدية من خلال تخبئتها في اماكن مختلفة وكل شخص يبحث عن العيدية.



5-يمكن عمل صندوق بأسم كل طفل ويحتوي علي لعبة وحلوي والعيدية.

وهذه الطرق قد تكون غير تقليدية لتعويض الأطفال عن عدم الخروج من المنزل وقضاء عيد بدون ملل ، ولن تقتصر العيدية علي الأطفال فقط ولكن يمكن تقديمها للأم او للزوجة حتي إذا كانت عيدية رمزية ولكنها لها اثر نفسي كبير علي الأسرة جميعا.