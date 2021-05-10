طريقة عمل البيض باللانشون .. "افتكاسات جديدة"

البيض باللانشون من الأكلات المبتكرة مؤخرا، فاعتاد كثيرون على تناول البيض مع البسطرمة، لكن قدم عدد من الشيفات طريقة عمل البيض باللانشون بأكثر من وصفة.

ونستعرض خلال التقرير التالي طريقة عمل البيض باللانشون بمكونات كثيرة لتضمن عناصر غذائية مفيدة للكبار والصغار.

طريقة عمل البيض باللانشون بالبصل والطماطم

تحتاج طريقة عمل اللانشون بالبصل والطماطم حوالي نصف ساعة فقط في إعدادها بالمنزل.

مكونات البيض باللانشون :

ملعقة كبيرة سمنة.

بصلة مفرومة.

فلفل رومي حلقات صغيرة.

لانشون مفروم.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

طماطم مكعبات.

طريقة تحضير البيض باللانشون :

1- ضعي السمن في وعاء متوسط الحجم على نار متوسطة حتى تذوب.

2- اضيفي البصل وقلبيه على النار حتى يذبل.

3- اضيفي الفلفل الرومي وقلبيه مع البصل حتى يذبل.

4- أضيفي اللانشون وقلبيه مع باقي المكونات حتى تنضج.

5- ضعي الكمون، الفلفل الأسود، الملح والطماطم، مع التقليب جيدا ثم قدمي الطبق ساخنا.

طريقة عمل بيض اومليت باللانشون

البيض الأومليت أيضا من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأطفال خاصة في وجبتي للعشاء والفطار، تعرفي على الطريقة خلال السطور التالية.

مكونات بيض أومليت باللانشون :

4 بيضات.

قطع لانشون.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة عمل بيض أومليت باللانشون :

1- يضرب البيض مع التوابل جيدا.

2- توضع قطع اللانشون في طاس صغيرة على النار حتى تتغير لونها إلى الذهبي.

3- اضيفي البيض إلى اللانشون مع تقليب المكونات جيدا حتى ينضج ويقدم ساخنا.

طريقة عمل البيض باللانشون

طريقة عمل اللانشون في البيت

تفضل الأمهات إعداد اللانشون في المنزل دون شراؤه من الخارج لانها تقوم بتحضيره في المنزل بطرق طبيعية ومكونات خالية من الألوان الصناعية.

مكونات اللانشون :

مكعبات من مرقة اللحم.

كوب دقيق.

6 بيضات.

بصل بودرة.

كوب من الزيت.

جبنة كريمي.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ثوم بودرة.

بابريكا -حسب الرغبة-.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير اللانشون في البيت :

1- احضري وعاء الخلاط ضعي فيه الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت ومكعبات مرق اللحم في وعاء الخلاط وخلط المكونات جيداً.

2- اضيفي إلى الخلاط باقي المكونات مثل الثوم والبصل البودر مع البابريكا والحبهان مع الخلط جيدا، ثم وضع المزيج في كيس حراري على شكل أسطواني.

3- اضيفي كيس الخليط إلى ماء مغلي لمدة ساعة وربع، ثم اتركي على أن يبرد وقطعيه.

طريقة عمل اللانشون المقلي

مكونات اللانشون المقلي :

شرائح لانشون.

عيش فينو.

سمن.

خيار.

كاتشب.

طريقة التحضير :

1- قومي باحضار طاسة بها سمن على نار هادئة.

2- اضيفي اليها اللانشون مع التقليب جيدا.

3- اضيفي التوابل كالملح والفلفل الأسود والكمون.

4- ضعي شرائح الخيار في ساندوتشات الفينو.

5- رص اللانشون في الفينو مع الكاتشب وقدميه.