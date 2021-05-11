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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ..تبرعات منصة إحسان تقترب من مليار ريال خلال شهر

صدى البلد

تشهد منصة ”إحسان“ الإلكترونية الحكومية لجمع التبرعات في السعودية، زيادات كبيرة متتالية في الأموال التي تصلها، وسط توقعات بالوصول لرقم مليار ريال (نحو 266 مليون دولار) من التبرعات خلال شهر واحد فقط.

وبحسب موقع ”إرم نيوز“ مساء أمس الاثنين، فقد تم رصد تبرعات جديدة تدخل ”إحسان“ كل ساعة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تقدر بنحو خمسة ملايين ريال، فيما بلغت التبرعات خلال 24 ساعة بين يومي الأحد والاثنين، نحو 40 مليون ريال.

وإذا واصلت تلك الزيادات في التبرعات، الوتيرة ذاتها، فإن الوصول لرقم مليار ريال أمر متوقع في 15 مايو الجاري، وهو تاريخ مرور شهر كامل على إطلاق المنصة التي بلغت قيمة التبرعات فيها عند إعداد هذا التقرير أكثر من 710 ملايين ريال.

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ورغم أن قسماً كبيراً من الأموال التي تم جمعها في المنصة، جاءت من قائمة لكبار المتبرعين، تضم بين أفرادها رجال أعمال وشركات خاصة بجانب ملك البلاد ذاته وولي عهده، فإن الزيادات التي تشهدها المنصة كل ساعة تعكس السخاء في التبرعات من قبل السعوديين.

وتتيح ”إحسان“ للمتبرعين اختيار القطاع الذين يودون التبرع لصالحه، حيث يجد المتبرعون تصنيفات عديدة يمكن اختيارها مثل العمليات الجراحية للمحتاجين ورعاية الحجاج والمعتمرين وتوفير مياه الشرب للمناطق النائية ودعم المقبلين على الزواج وتوفير سلال غذائية للأسر المحتاجة وإعانة أسر السجناء المحتاجين وتسديد ديون الموقوفين منهم في قضايا مالية وخيارات عديدة أخرى.

كما توفر المنصة للمتبرعين معلومات تفصيلية أكثر عن مصير تبرعاتهم والمشروعات التي ستذهب إليها وعدد الأفراد الذين سيستفيدون منها، وكل ذلك يتم بالطبع من الهواتف الذكية.

وبلغ عدد المستفيدين من الأموال التي تم جمعها حتى ساعة إعداد هذا التقرير، نحو 1.8 مليون شخص في السعودية وخارجها، حيث تتيح المنصة التبرع لمشاريع خارج المملكة، مثل حفر آبار مياه في دول أفريقية فقيرة مثل تشاد.

وتم إطلاق المنصة بشكل رسمي يوم 16 أبريل/نيسان الماضي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يكون فيه السعوديون في أوج عطائهم، حيث تحث تعاليم الدين الإسلامي على التبرع في شهر الصيام.

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