مياه البحيرة تهنئ المحافظ ورئيس القابضة للمياه والعاملين بالشركة بحلول عيد الفطر

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة رسالة تهنئة للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وحرص محمد سعيد نشأت على تهنئة جميع العاملين بالشركة بعيد الفطر المبارك مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في العمل بمختلف القطاعات ومساهمتهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، داخل مدن وقرى ونجوع محافظة البحيرة .



وطالب نشأت العاملين بهذه المناسبة بمواصلة العمل وضرورة تضافر كافة الجهود الممكنة بالشكل الذى يضمن تنفيذ تلك المشروعات بأعلى جودة ووفق التوقيتات الزمنية المحددة لها وبما يتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لها .