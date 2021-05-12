ماذا يحدث للجسم عند شرب لتر من الماء قبل النوم

الماء والنوم

تحتاج إلى شرب الماء كل يوم حتى يعمل جسمك بشكل صحيح طوال اليوم وأثناء النوم، حيث يفقد الجسم الماء عن طريق التنفس والتعرق وإخراج البراز من الجهاز الهضمي.

يشرب بعض الناس لترا من الماء قبل النوم للبقاء رطبًا طوال الليل، لكن الباحثين يتساءلون عما إذا كان شرب الماء قبل النوم صحيًا أم لا.



الماء ودورة النوم المتقطعة



يمكن أن يؤدي شرب الماء قبل النوم إلى زيادة عدد المرات التي تحتاج فيها للتبول ليلاً، ينخفض ​​إنتاج البول في الليل ، مما يسمح لك بالنوم من ست إلى ثماني ساعات دون انقطاع،شرب لترا من الماء قبل النوم يمكن أن يغير هذه الدورة.

يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم أيضًا سلبًا على صحة قلبك، كما يمكن أن يؤثر قلة النوم على قدرة الفرد على التطور:

ضغط دم مرتفع

ارتفاع مستويات الكوليسترول

زيادة الوزن

وفقا لدراسة 2019 كان البالغون الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليل أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية .

يمكن أن يلعب العمر أيضًا دورًا في نومك ودورة التبول. كلما تقدمت في العمر ، زادت احتمالية إصابتك بفرط نشاط المثانة . قد يكون هذا مرتبطًا بحالات طبية يمكن أن تؤثر على وظيفة المثانة البولية ، مثل تدهور الوظيفة الإدراكية بسبب الخرف ، أو السكتة الدماغية التي تجعل من الصعب على دماغك توصيل الإشارات إلى مثانتك. يمكن أن يؤثر داء السكري وتضخم البروستاتا الحميد أيضًا على وظيفة المثانة البولية.



فوائد شرب الماء قبل النوم

1. تحسين المزاج

وفقا ل دراسة 2014، يمكن أن يؤثر الحرمان من الماء سلبًا على مزاجك ، مما قد يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ بشكل عام.

الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء في العادة لم يكونوا هادئين ولم يشعروا بالعديد من المشاعر الإيجابية عندما لا يستطيعون الشرب كما كانوا يفعلون في العادة.

أظهر أولئك الذين لديهم انخفاض في تناول السوائل زيادة في المشاعر الإيجابية والرضا والهدوء عندما زادوا من تناولهم للمياه.

2. منظف طبيعي

يعد شرب الماء وخاصة الماء الساخن أو الدافئ، أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في التخلص من السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

يزيد الماء الدافئ الدورة الدموية ويساعد جسمك على تكسير الفضلات ويزيد من إفراز العرق. يتسبب التعرق في فقدان بعض السوائل خلال الليل ، ولكنه سيزيل أيضًا الأملاح الزائدة أو السموم وينظف خلايا الجلد.

شرب الماء الدافئ قبل النوم سيبقيك رطبًا طوال الليل وقد يساعد الجسم على التخلص من السموم غير المرغوب فيها. قد يساعد أيضًا في تخفيف الألم أو التقلصات في المعدة.

إذا كان الماء العادي خفيفًا جدًا أو إذا كنت تحاول التغلب على نزلة برد ، ففكر في إضافة الليمون إلى الماء قبل النوم. يمكن أن يعطي هذا نكهة ممتعة للماء ، كما يحتوي الليمون أيضًا على فيتامين سي ، وهي فائدة إضافية يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة أثناء محاربته للعدوى.



ما هو أفضل وقت لشرب الماء؟

شرب الماء قبل النوم له عدد من الفوائد ، لكن الشرب في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يقطع دورة نومك ويؤثر سلبًا على صحة القلب .

يجب أن تشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف ومنع تناول الماء الزائد في الليل. يعتبر البول الداكن من علامات الجفاف . إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء ، يجب أن يتحول لون البول إلى اللون الأصفر الفاتح حتى يصبح لونه واضحًا.

يعد شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا هدفًا مفيدًا ، ولكن هذا الرقم يمكن أن يختلف من شخص لآخر. قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء حسب مستويات نشاطك أو الطقس أو إذا كنت حاملاً.

تتضمن بعض أفضل الممارسات للبقاء رطبًا ما يلي:

زيادة تناول الخضار والفاكهة ، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء

شرب كوب من الماء مع كل وجبة

شرب الماء قبل وبعد التمرين

شرب الماء عندما تكون جائعًا لأن العطش أحيانًا يخلط بينه وبين الجوع



ملاحظة



من المهم شرب كمية كافية من الماء خلال النهار ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون ذلك مزعجًا إذا كنت تشرب مباشرة قبل النوم. تجنب شرب الماء أو أي سوائل أخرى قبل النوم بساعتين على الأقل لمنع الاستيقاظ ليلاً.

إذا تسبب لك شرب الماء قبل النوم في ظهور أعراض غير منتظمة ، فتحدث مع طبيبك أو اختصاصي التغذية. يمكنهم مساعدتك في تحديد كمية الماء الأفضل لنظامك الغذائي وصحتك العامة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي