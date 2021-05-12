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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بالموجة الثالثة.. الأطباء تحذر من ارتفاع إصابات كورونا خلال احتفالات العيد

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أكدت النقابة العامة للأطباء، استمرار فى حملة التوعية المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا للحد من نزيف الإصابات المتزايدة مع الموجة الثالثة لكوفيد 19، والتى أطلقتها النقابة العامة لأطباء مصر.

 

نقابة الأطباء 

وذلك من خلال فيديو توعوى للتحذير مما يرتكبه الكثيرون هذه الأيام قبل وأثناء العيد، والتى تحمل مؤشرات ارتفاع منحنى الإصابات نظراً لما يحدث من تجمعات وسفر وتنقلات بين المحافظات لقضاء أيام العيد مع الأهل والأقارب، وكذلك مشهد تجهيزات العيد وشراء احتياجاته، وما يسببه من زحمة الشوارع والمحلات والمواصلات بشكل يمثل خطورة، وذلك رغم تطبيق قرارات الإغلاق الجزئى. 

 

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وأوضحت نقابة الأطباء، ضرورة التوقف عن أفعال وتصرفات تشكل خطورة على الجميع وحتمية اتباع الإجراءات الإحترازية.

 

وأشارت النقابة، إلى أن الكمامة أفضل من ارتداء ماسك الأكسجين، والتباعد الجسدى أفضل من التباعد الأبدى، محذرة من إضاعة الوقت فى جدل وهمى حول اللقاحات المختلفة، مشيرة إلى ضرورة سرعة أخذ التطعيم حتى يتوقف نزيف الإصابات والوفيات من جرّاء هذا الفيروس الذى لا يرحم.
 
وسجلت النقابة العامة للأطباء حتى الآن 526 شهيد من الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية كل الأطباء لمحاولة تفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية. 
 

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