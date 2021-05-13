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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون يرفعون الراية الحمراء لـ بايدن: لا تفاوض مع إيران

من مفاوضات فيينا
من مفاوضات فيينا

 

سلم عدد كبير من النواب الجمهوريون بمجلس الشيوخ  رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ترفض ما يجري بشأن المفاوضات النووية مع إيران، وفق ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وجاء في مضمون رسالة الجمهوريين لـ بايدن، بأنه لا يجب رفع العقوبات عن إيران، لأن رفع العقوبات سيساعدها في دعم المنظمات الإرهابية.

وطالب  44 سيناتور من  الجمهوريين بوقف محادثات  أمريكا في فيينا مع إيران، رغم وجود الوساطة الأوروبية.

من جانبه،ـ قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، الذي يرأس وفد بلاده بالمفاوضات النووية مع إيران، إن المفاوضات في فيينا تحرز تقدما والهدف إنهاء التفاوض بأسرع وقت ممكن.

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وأشار إلى أن الهدف ما زال 21 من مايو، رغم أنه بات "صعبا ولكنه ليس مستحيلا".

واعتبر أوليانوف أن شك البعض بإمكانية إعادة العمل بالاتفاق النووي في حلول نهاية الشهر الجاري هو "استنتاج متسرع".

وكانت مصادر أوروبية قالت، إن هناك حاجة لقرار سياسي للمضي قدما بالمفاوضات.

ويأمل الأوروبيون الذين يتوسطون في هذه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن أن يتمكنوا من إعادة العمل بالاتفاق قبل انتهاء موعد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

ويعمل المتفاوضون على الاتفاق النووي الإيراني لتحقيق اختراق ما قبل 20 مايو، موعد انتهاء الاتفاق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لإكمال عمليات التفتيش.

وكان الإيرانيون قد أعلنوا استعدادهم لتمديد هذه المهلة في حال لم يكن قد تم التوصل لحل سياسي في ذلك الحين.

إلا أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال، إن الهوة ما زالت واسعة بين واشنطن وطهران في المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

ورفض برايس تحديد ما إذا كانت المحادثات التي قد حققت أي تقدم في الأيام الماضية حول الأمور العالقة، لكنه أكد أن واشنطن لن تقدم إعفاءات لإيران تتعلق بالإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محادثات فيينا وصلت لطريق مسدود، بعد رفض أمريكا رفع العقوبات عن 500 اسم وكيان.

ويجري الوسطاء الأوروبيون لقاءات ماراثونية  الإيرانيين والأمريكيين في فيينا، على أمل تحقيق اختراق في الأيام المقبلة وإعادة الاتفاق النووي الذي يعتبرونه أساسياً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

 

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