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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات ومعلومات عين شمس تعلن عن المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس أنه تم الإعلان عن بدء الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢١ .

 

وأشارت إلى أنه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية، وتبدأ امتحانات العملي يوم السبت الموافق ٥ يونيو ٢٠٢١، وتبدأ مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.

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الجدير بالذكر هنأت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فريق مشروع "توجيه الكرسى  المتحرك بناء على حركة العين" والذى حصل على المركز الخامس فى مسابقة VOIS Hackathon شركة ڤودافون للحلول الذكية وذلك فى الفترة من 25 حتى 28 مارس 2021 ، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف د. منال محسن طنطاوى  أستاذ مساعد بقسم الحسابات العلمية, مساعد الإشراف المعيدة رضوى رضا  بقسم الحسابات العلمية وأعضاء الفريق هم :
_ أحمد محمد عبد الحفيظ 
_ آية الله محمد التابعى
_ أحمد أسامة محمد 
_ أسماء على الشيخ 
_ بسنت إيهاب مصطفى

 

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استعدادًا للميدترم.. رفع درجة الاستعداد بكليات جامعة عين شمس

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موعد امتحانات الترم الثاني بـ جامعة عين شمس

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات زراعة عين شمس وزارة الإتصالات الفصل الدراسي الثاني درجة الإستعداد القصوى امتحانات الدراسات العليا امتحانات الترم الثاني معهد تكنولوجيا المعلومات امتحانات منتصف الفصل الدراسي امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني رفع درجة الإستعداد القصوي

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