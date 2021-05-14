خليك في البيت .. حدائق كفر الشيخ مغلقة في ثاني أيام العيد| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات؛ التزامًا بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



واضطر رؤساء المراكز والمدن إلى غمر الحدائق والمتنزهات المطلة على الميادين والشوارع العامة بالمدن، بالمياه لمنع تجمعات المواطنين بها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على تطبيق قرارات رئيس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتوقفت جميع الرحلات النيلية – أيضًا- في مدن ومراكز المحافظة المطلة على نهر النيل فرع رشيد، بدسوق وفوه ومطوبس، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



من جانبه، صرّح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحالّ والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، حتى 21 مايو الجاري.



وأضاف، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ ، أن المحافظ شدد – أيضًا – على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.





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