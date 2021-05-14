عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خليك في البيت .. حدائق كفر الشيخ مغلقة في ثاني أيام العيد| شاهد

حدائق كفر الشيخ مغلقة
حدائق كفر الشيخ مغلقة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات؛ التزامًا بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
 

واضطر رؤساء المراكز والمدن إلى غمر الحدائق والمتنزهات المطلة على الميادين والشوارع العامة بالمدن، بالمياه لمنع تجمعات المواطنين بها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على تطبيق قرارات رئيس الوزراء لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

وتوقفت جميع الرحلات النيلية – أيضًا- في مدن ومراكز المحافظة المطلة على نهر النيل فرع رشيد، بدسوق وفوه ومطوبس، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 
 

لمواجهة كورونا.. توقف الرحلات النيلية لليوم الثاني في كفر الشيخ|شاهد

محافظ كفر الشيخ: يوجد تطبيق حازم في مواعيد الغلق وتطبيق الغرامات| فيديو

من جانبه، صرّح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحالّ والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، حتى 21 مايو الجاري.
 

وأضاف، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ ، أن المحافظ شدد – أيضًا – على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.


 

09a2bc4d-27cf-4c8d-a789-f27a53f854ea
09a2bc4d-27cf-4c8d-a789-f27a53f854ea
114325f3-895a-478b-8845-3edec2f14629
114325f3-895a-478b-8845-3edec2f14629
8679f5fc-2734-4522-be8e-311976086595
8679f5fc-2734-4522-be8e-311976086595
a8eeac5a-6439-403e-927e-4ca9b83e9569
a8eeac5a-6439-403e-927e-4ca9b83e9569
9d1236a9-861f-4d40-8fc5-838a86046caf
9d1236a9-861f-4d40-8fc5-838a86046caf
3ca55e04-8c84-48db-b4f4-1341b9219be6
3ca55e04-8c84-48db-b4f4-1341b9219be6
9c7d2f8d-8cab-4c7b-8528-2e3251e35a36
9c7d2f8d-8cab-4c7b-8528-2e3251e35a36
793f7569-1dd7-4066-8fef-d84a70fa3eee
793f7569-1dd7-4066-8fef-d84a70fa3eee
رئيس الوزراء فيروس كورونا الحدائق والمتنزهات كفر الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين مواعيد الغلق والفتح الجديدة منع تجمعات المواطنين

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. توقف الرحلات النيلية لليوم الثاني في كفر الشيخ|شاهد

محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم ومنع التجمعات| صور

إصابة 4 أشخاص خلال انقلاب سيارة في ترعة بكفر الشيخ.. صور

منع الدخول إلا للمقيمين .. مصيف بلطيم خالٍ في أول أيام عيد الفطر المبارك.. صور

توريد 143 ألفًا و694 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

لمواجهة انتشار كورونا.. إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ.. فيديو وصور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإستاد الرياضي.. فيديو وصور

شباب دولة التلاوة.. «أحمد عطية» أصغر قارئ ومبتهل في كفر الشيخ |شاهد

ترشيحاتنا

سفيان رحيمي علي أعتاب الأهلي .. تفاصيل

فيديوجراف.. تجاهلته .. أزمة جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

دراسة تكشف المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. صلاة الجمعة ثاني أيام العيد من الحرمين الشريفين

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة

بعد اعترافها .. إلقاء القبض على متحولة جنسيا

حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز بطائرة مفخخة

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ