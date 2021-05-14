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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تكشف عن 5 فئات مستثناة من الحصول علي لقاح كورونا

أكدت الهيئة العامة
أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة اتباع كافة الإجراءات

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في مجابهة فيروس كورونا المستجد covid 19، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا كأهم أداة لمواجهة العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة من المضاعفات الخطرة للإصابة.

 

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا تشمل الحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسك، والمحافظة على نظافة الأسطح وتطهيرها منعا للعدوى ، مشيرة إلى ضرورة تلقى لقاح كورونا لكافة الفئات، وأضافت أن فاعلية اللقاح تتخطى الـ 86% ويحمى من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100% ودعت المواطنين بالحصول علي اللقاح وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكترونى الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح مضيفه أن اللقاح آمن وفعال .

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وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن 5 فئات مستثناة من الحصول علي لقاح كورونا وهم الأطفال تحت سن 18سنة، السيدات الحوامل، السيدات المرضعات لطفل عمره أقل من 6شهور، الحاصل على أي نوع من اللقاحات أو الطعوم خلال 14 يوما قبل تناول لقاح كورونا وأخيرًا المصابين بالفيروس ويمكنهم الحصول على اللقاح بعد التعافي نهائيًا من الإصابة.

 

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى اتخاذ الهيئة عدة إجراءات احترازية داخل منشآتها الصحية مع انتشار فيروس كورونا ببعض دول العالم في ديسمبر 2019، شملت إقامة خيام طبية للفرز المبدئي للمترددين على المنشآت الصحية قبل دخول المنشآة، وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة داخل منازلهم، فضلًا عن تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغيرالمصابين، وتفعيل خدمة الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية من خلال الاتصال بالكول سنتر 15344.

 

وتابع السبكي : أطلقنا أيضًا خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد ، بالإضافة إلى خط الاستشارات الطبية المجانية في كافة التخصصات الطبية ولمتابعة مرضى العزل المنزلي عبر الرقم 01552139299، فضلًا عن المشاركة في مبادرات تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والتي تضمن حماية المترددين والأطقم الطبية والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19".

 

وكانت الهيئة خصصت 3 مستشفيات تابعين لها لعزل مصابي كورونا بمحافظة بورسعيد وهم مستشفيات "المبرة، الحياة بورفؤاد، 30 يونيو" ، وذلك بطاقة استيعابية 24 سرير داخلي للعزل و30 عناية مركزة بمستشفى المبرة بورسعيد، بينما تم تخصيص 36 سرير داخلي و 18 عناية مركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد ، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لعزل مرضى كورونا بمستشفى 30 يونيو 26 سرير داخلي و8 عناية مركزة، وذلك بإجمالي 86 سرير داخلي داخل المستشفيات الثلاث و 56 عناية مركزة خصصتهم الهيئة لعزل مصابي "كوفيد 19" بمحافظة بورسعيد.

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