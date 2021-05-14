ترامب: لولا لقاحات كورونا لتحولنا إلى أسوأ من عصر الانفلوانزا الأسبانية

اشتكى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة، من أن إدارته السابقة لم تُمنح ما يكفي من الفضل فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا ، بعد يوم من إخطار الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بأنهم يمكنهم الذهاب بدون أقنعة في معظم الأماكن - وهو معلم رئيسي في مكافحة الوباء.

وزعم ترامب في بيان، أن إدارته من خلال عملية Warp Speed ​​توصلت إلى اللقاحات "قبل سنوات من الموعد المحدد" لكنه قال إنه "لا يصدق" أن "أسماءنا لم تذكر حتى فيما يسميه الجميع معجزة اللقاحات الحديثة".

وقال ترامب، وفقا لصحيفة ذا هيل: "لولا اللقاحات ، لكان العالم سينتقل إلى الإنفلونزا الإسبانية عام 1917 ، حيث مات ما يصل إلى 100 مليون شخص"

وأضاف: "بسبب اللقاحات التي دفعناها وطورناها في وقت قياسي ، لن يكون شيء من هذا القبيل على وشك الحدوث، مجرد ذكر من فضلك! لم يكن لإدارة بايدن علاقة بهذا الأمر، كل ما فعلوه هو مواصلة خطتنا للتوزيع ، والتي كانت تعمل بشكل جيد منذ البداية! "

وتمت الموافقة على اللقاحات التي تنتجها شركة Pfizer-BioNTech و Moderna من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) تحت إدارة ترامب ، لكن إدارة بايدن التقطت توزيع اللقاحات بمجرد تولي الرئيس بايدن منصبه في يناير.

وكانت الولايات المتحدة تدير اللقاحات لنحو مليون أمريكي بالغ كل يوم بحلول الوقت الذي تولى فيه بايدن منصبه ، وقد تصاعدت وتيرة اللقاح بشكل كبير من هناك.

واعتمدت إدارة بايدن على برنامج التطعيم التابع لإدارة ترامب ، وطلبت المزيد من جرعات اللقاح ، وزادت عدد مواقع التطعيم وأطقم التحصين ، واستندت إلى قانون الإنتاج الدفاعي من أجل زيادة الإنتاج.

وبعد الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون من قبل إدارة الغذاء والدواء في أواخر فبراير ، أعلنت إدارة بايدن عن شراكة بين شركة جونسون آند جونسون وشركة ميرك المنافسة لزيادة الجرعات.

وأعطت إدارة بايدن الفضل لخبراء علم وطب من الإدارة السابقة في إنتاج اللقاحات. ومع ذلك ، انتقد بايدن ترامب لتعامله مع الوباء ، بما في ذلك الادعاء بأن الإدارة السابقة ليس لديها 'خطة حقيقية' لتطعيم معظم أنحاء البلاد وأن ترامب 'فشل في طلب لقاحات كافية ، وفشل في حشد الجهود لإدارة الحقن. ، فشل في إنشاء مراكز لقاح '.

وتعرض ترامب ، الذي أصيب بالفيروس نفسه في أكتوبر ، لانتقادات واسعة النطاق بسبب استجابته لوباء الفيروس التاجي ، بما في ذلك جهوده المستمرة لتقليل الفيروس والتصرف كما لو كان تفشي المرض في مرآة الرؤية الخلفية.

وتجنب ترامب نصائح الصحة العامة وعقد مسيرات حملية كبيرة مع ارتفاع الحالات وقال إن الولايات المتحدة كانت 'تقترب من الدور' بشأن الفيروس حتى عندما كانت حالات COVID-19 ترتفع. ونادرًا ما كان يرتدي قناعًا للوجه في الأماكن العامة.

وكان يُنظر إلى انتخاب بايدن على أنه استفتاء على رئاسة ترامب ، بما في ذلك طريقة تعامله مع الوباء ، الذي قتل حتى الآن أكثر من 580 ألف أمريكي.