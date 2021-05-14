فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

تستعر الحرب الدموية بين إسرائيل وحماس، وتتوسط مصر ودول المنطقة للتوصل إلى هدنة، كما فعلت في الماضي، وسط تعنت من قبل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تتذرع بحماية أمن اسرائيل متهمة حماس والحركات الفلسطينية الأخرى ببدء التصعيد وتكدير الأمن والسلم، ولكن السؤال الحقيقي هو “هل هذه الحرب غير الضرورية يجب أن تستمر؟” أم انه بعد هذه الفوضى والدمار.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟"

الحكاية بدأت بقرار الحكومة الإسرائيلية طرد العديد من العائلات العربية التي تعيش في منطقة في القدس الشرقية تسمى الشيخ جراح.

وجاء القرار في أعقاب حكم من المحكمة المركزية في القدس بأن المنازل المعنية مملوكة بالفعل لليهود الإسرائيليين.

وجادل المدعون أمام المحكمة بأن اليهود قد حصلوا على عدد من العقارات في المنطقة قبل عام 1948، عندما قامت إسرائيل.

إنها بالفعل الحالة التي كان يُطلق على الحي فيها اسم شمعون هاتزادك ، الذي سمي على اسم حاخام قديم بارز يظهر بشكل بارز في الكتاب التلمودي المعروف شعبياً باسم "أخلاق الآباء".

في عام 1956 ، نقل الأردن 28 عائلة فلسطينية إلى المنطقة، وكانت هذه عائلات قد نزحت في الحرب.

وتم منح العائلات لاحقًا سند ملكية مساكنهم، على الرغم من أن الملاك اليهود لم يتخلوا أبدًا عن ملكيتهم الأصلية لهذه المنازل.

استأنفت العائلات العربية النازحة حديثًا قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي غالبًا ما حكمت لصالح الدعاوى الفلسطينية ضد الحكومة.

ولكن نتيجة للأعمال العدائية المستمرة مع حماس وأعمال الشغب في القدس، أخرت المحكمة قرارها.

من ناحية أخرى ، تعيش العائلات العربية في هذه المنازل منذ حوالي 75 عامًا ، ويمكن القول إنه من القسوة طردهم بعد تلك الفترة الطويلة.

ومن الواضح أن الحرب لم يستفد منها أحد سوى المتشككين من الجانبين.

واستغلت حماس التي تتخذ من غزة مقراً لها، بمساعدة حركة الجهاد، لاتخاذ دور المدافعين المزعومين من منازل مدنية، وقد نقل العديد من قادة حماس عائلاتهم - وفي كثير من الحالات، أنفسهم - من غزة وبعيدًا عن الخطر بينما يستمر الصراع.

وبالمثل، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع لأغراضه السياسية الخاصة، فهو يسعى، مرة أخرى، لإثبات أنه - وليس قادة أحزاب المعارضة الذين طُلب منهم تشكيل حكومة جديدة - هو الأفضل للدفاع عن الدولة اليهودية.

وهذه آخر محاولاته اليائسة للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة الفساد والرشوة.

وظهر استهزاء نتنياهو مؤخرًا، عندما أذعن لمطالب الأرثوذكس المتطرفين بعدم وجود حد لعدد المحتفلين في مهرجان أقيم في مقبرة حاخامية على جبل ميرون قبل 10 أيام.

ونتيجة لذلك، بدلاً من الحد الأقصى البالغ 9000 شخص الذي أوصت به السلطات الصحية، شارك 100000 شخص في الاحتفالات ؛ للأسف، لقي 45 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات.

لقد أعربت واشنطن عن دعمها لإسرائيل ، ودعت إلى إنهاء سريع للصراع، وهي تدعم جهود الوساطة المصرية.

لكن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن يمكنها ، وينبغي لها ، أن تفعل المزيد، إذ أنه يجب أن تبدأ بإدراك أن هذا الصراع لا يجب أن يحدث.

وكان بإمكان حكومة إسرائيل أن تعلن أنها تعوض المطالبين اليهود عن خسائرهم.

علاوة على ذلك ، على الرغم من أن الوقت متأخر ، لا يزال بإمكان الحكومة السماح للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم، وتعويض الملاك اليهود عن خسارة ممتلكاتهم.

وقد يؤدي القيام بذلك إلى إخماد المشاعر بشكل كافٍ لتمكين مصر من التوسط في هدنة بسرعة أكبر، لذلك يجب على واشنطن أن تضغط على الفور على الحكومة الإسرائيلية لتعلن أنها ستعوض المطالبين اليهود ، بينما تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تستمر في العمل مع مصر من أجل وقف سريع للأعمال العدائية.

وبذلك ، يمكن لإدارة بايدن تجنيب الإسرائيليين والفلسطينيين خسائر إضافية في الأرواح والأطراف.

ومن المؤكد أن هذا الهدف يجب أن يفوق بكثير الفوائد المادية لملكية العقارات ، ناهيك عن المكائد السياسية لكل من نتنياهو وأعداء إسرائيل اللدودين ، حماس والجهاد الإسلامي.