تمثل خطورة على العقار.. إيقاف هدم حوائط داخلية بصيدلية غرب الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي حملة مكبرة، لإيقاف أعمال هدم حوائط داخليه بصيدليه بشارع الامير لؤلؤ، غرب المحافظة.

وفور تلقي بلاغ بوجود أعمال مخالفه بصيدليه بمساكن الاسكان الصناعي بشارع الامير لؤلؤ وجهت سيادتها بتنفيذ حمله فورية وتبين وجود أعمال مخالفه تسبب خطورة على العقار تتمثل في هدم حوائط داخليه بصيدليه بمساكن الاسكان الصناعي بشارع الامير لؤلؤ وتم ايقاف المخالفات في حينه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الادوات المستخدمة.

شارك بالحملة سكرتير عام الحي واداره اشغال الطريق بالحي ولا تزال الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات والتعديات.

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يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواصلة الجهود على مدار اليوم للقضاء على اي مخالفات وبناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالتصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة ورصدها وازالتها فورًا وفي المهد.

وفي سياق منفصل، شنت الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١ ولمدة أسبوعين.

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة نجحت في احكام السيطرة على كافة الشواطئ البالغ عددها ٦٦ شاطئ والممتدة من شاطئ ابو قير شرقا حتي شاطئ سيدي كرير غربا.

وأشار إلى أنه مع المتابعة المستمرة للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع قوات الامن والتزام المواطنين، بدت شواطئ الإسكندرية خالية تماما بينما انتشرت فرق المتابعة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وادارات شواطئ الاحياء بطول الشواطئ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ.