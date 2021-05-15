بعد اختفاءه من الأسواق..قصة استخدامات الذهب عيار 24..تفاصيل

اعلنت شعبة الذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم بيع منتجات ذهبية من عيار 24 الأعلي فئة؛ داخل مصر الأمر الذي اثار عدة تساؤلات لدي المهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب او المستهلكين.



إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة قال لـ صدي البلد، إن مصر او في العالم الخارجي لا يمكنها تصنيع أي منتجات من عيار 24 نظرا لصعوبة ذلك خصوصا وان خامات ذلك العيار لينة ويصعب تشكيلها .



قال "واصف" إن الاستخدام الوحيد لتلك الأعيرة الذهبية يكون في السبائك فقط وليس علي الصناعات الذهبية ، معتبرا أن الأعيرة الذهبية الأخري هي الانسب لصناعات الذهب في مقدمتها عيار 21 الشهير و عيار 18 .

ومع نهاية تعاملات اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك؛ ارتفعت المشغولات الذهبية في مصر بمعدل 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 792 جنيها ، وكذلك عيار . 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 675 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.

الاستثمار في الذهب



ويعتبر البعض الذهب هو أحد وسائل الاستثمار الآمن خصوصا وان يختلف عن الاستثمار في العملات التي تفقد قيمتها بسبب معدلات التضخم بينما الذهب يتصاعد بصورة مستمرة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعلي مستوي الاسعار العالمية قال " واصف"، ان أرتفاع اسعار المشغولات الذهبية أو تراجعها لا يرتبط بمواسم أو اعياد في مصر و لكنه مرتبط بالبورصات العالمية فقط، موضحا أن الاسعار حاليا مستقرة.



وأشار " "واصف" إلي أن السوق المصري لا يمثل أي شئ النسبة لصناعة الذهب أو ارتفاع الاسعار بوجه عام.