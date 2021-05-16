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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لـ كريم فهمي

اقترب من 2 مليون جنيه.. فيلم ديدو في المركز الثاني لإيرادات ثالث أيام العيد

صدى البلد

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» لـ كريم فهمي، أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مليون و836 ألف و946 جنيه، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

أول أيام العيد.. فيلم ديدو لـ كريم فهمي يحصد 870 ألف جنيه


أبطال فيلم ديدو
فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.


ملخص أحداث فيلم ديدو
تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

عرض فيلم ديدو
حرص أحمد فهمي على مساندة كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في السينما، وكشف عن رأيه في الفيلم، قائلا: "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

بيومي فؤاد عيد الفطر التواصل الاجتماعي كريم فهمي أحمد السبكي مواقع التواصل الاجتماعي حمدي الميرغني محمد ثروت

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