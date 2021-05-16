فوق الخطر .. ابنة نادية العراقية تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية

كشفت ابنة الفنانة نادية العراقية تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت":ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كدة، عايزة أعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك، والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب".

وكان قد كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية في وقت سابق رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

تدهور حالة نادية العراقية

ونشر أدهم محروس رسالة إلى والدته عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" فاضل 10 أيام على عيد ميلادك.. كل يوم الدكاترة بيحاولوا يفقدوني الأمل بسبب حالتك اللي بتدهور يوم عن التاني".

واستطرد قائلا:"بس أنا واثق في عزتك وجلالتك يارب إنها هترجع وهنحتفل بعيد ميلادها ونشوف فرحتها تاني".

دخلت الفنانة نادية العراقية المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية سريعا ومعاناتها من صعوبات في التنفس بداية مايو الجاري، بعد معاناتها من جلطة في العين.

وكشف ابنها أدهم محروس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تواجدها في مستشفى عزل بالهرم، وإصابتها بفشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.