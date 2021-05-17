البنوك المصرية تستأنف العمل .. اليوم

تعاود البنوك المصرية العمل اليوم الاثنين 17-5-2021، بعد تعطيل العمل بـ الجهاز المصرفي منذ الأربعاء 12 مايو حتي أمس الأحد 16 مايو بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري ان البنوك ستباشر عملها اعتبارا من الاثنين من الأسبوع التالي .



ويعني قرار البنك المركزي المصري حصول البنوك علي 5 ايام إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وكان البنك المصري قد منح البنوك خلال الأسبوع الماضي إجازة 5 أيام بدأت من الخميس الماضي حتي الاثنين من الاسبوع التالي بسبب اجازات عيد الميلاد المجيد و شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

