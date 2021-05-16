مصر وأمريكا تتفقان على التعاون والتنسيق لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية. وقد ثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

وقد إتفق الوزيران على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري، سامح شكري القضية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن "بلينكن تحدث هاتفيًا مع شكري بشأن التصعيد في فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابعت: "الوزير بلينكن شدد على ضرورة خفض التصعيد من كل الأطراف، والذي أودي بحياة العديد من المدنيين بمن فيهم الأطفال".