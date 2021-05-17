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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ميلك شيك بالبسكويت والشوكولاته

طريقة عمل ميلك شيك
طريقة عمل ميلك شيك

يعد الميلك شيك من المشروبات المميزة واللذيذة، والغنية بالطاقة، كما يحتوي على العديد من المغذيات لأحتوائة على الحليب الغني بالكالسيوم وغيره من المكونات..

 

وإليكم طريقة تحضير ميلك شيك بالبسكوت والشوكولاته للشيف غادة التلي…

 

مقادير ميلك شيك بسكوت الشوكولاتة


2 كوب آيس كريم فانيليا 

نصف كوب حليب 

8 بسكوت شوكولاتة للوجه

كريمة مخفوقة 

بسكوت شوكولاتة 

صوص شوكولاتة 

 

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طريقة تحضير ميلك شيك بسكوت الشوكولاتة


* يضرب في الخلاط الآيس كريم مع اللبن وبسكوت الشوكولاتة

* يزين الكوب بالشوكولاتة المذابة والبسكوت المجروش

* يصب الخليط في الأكواب ويزين ببسكوت الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة

 

ميلك شيك طريقة تحضير ميلك شيك بسكوت الشوكولاتة الايس كريم المشروبات طريقة عمل ال

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