طريقة عمل ميلك شيك بالبسكويت والشوكولاته

يعد الميلك شيك من المشروبات المميزة واللذيذة، والغنية بالطاقة، كما يحتوي على العديد من المغذيات لأحتوائة على الحليب الغني بالكالسيوم وغيره من المكونات..

وإليكم طريقة تحضير ميلك شيك بالبسكوت والشوكولاته للشيف غادة التلي…

مقادير ميلك شيك بسكوت الشوكولاتة



2 كوب آيس كريم فانيليا

نصف كوب حليب

8 بسكوت شوكولاتة للوجه

كريمة مخفوقة

بسكوت شوكولاتة

صوص شوكولاتة



طريقة تحضير ميلك شيك بسكوت الشوكولاتة



* يضرب في الخلاط الآيس كريم مع اللبن وبسكوت الشوكولاتة

* يزين الكوب بالشوكولاتة المذابة والبسكوت المجروش

* يصب الخليط في الأكواب ويزين ببسكوت الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة