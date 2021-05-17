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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

بـ صورة وابتسامة.. درة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81.. شاهد

عادل إمام و درة
عادل إمام و درة

هنأت الفنانة درة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81، ونشرت صورة تجمعهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت له من خلال الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم "..

ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.

 

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

درة عادل إمام انستجرام التواصل الاجتماعي عيد ميلاد

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