طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة مختلفة لعمل البانيه فى المنزل لتكسر روتين الأطباق التقليدية التى يشعر بعض أفراد الأسرة .

وفى السنوات الأخيرة ظهرت أكثر من طريقة مختلفة لعمل البانيه بمذاق مميز وغير تقليدي مما ساعد ربة المنزل على تقديمها بمذاقات وأشكال متنوعة دون أن يشعر أفراد الأسرة بالملل.

نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البانيه وصدور الفراخ بخطوات مجموعة من أشهر الشيفات فى مصر.



طرق مختلفة لعمل صدور الفراخ

نعرض فيما يلي عدة طرق مختلفة لعمل صدور الفراخ بخطوات الشيف شربيني.

صدور دجاج محشية باذنجان



مقادير صدور دجاج محشية باذنجان

صدور دجاج

ملح فلفل اسود

طماطم مجففه

مستردة

زعتر كزبرة خضراء

بصل

باذنجان

جبنة موتزاريلا

بهارات

زيت زيتون

فلفل حار

ثوم زيت

مكعب مرقة

لحمة

ديمي جلاس

طريقة عمل صدور دجاج محشية باذنجان

* تتبل صدور الدجاج بالبهارات و ملح و فلفل و زعتر و يضاف اليها زيت الزيتون و تشوى على الشواية

* يفرم البصل مع الثوم و يشوح مع الزيت فى طاسه ساخنة ث يضاف الزعتر ومكعب المرقة و الطماطم المجففة و يقلبوا جيداً مع أضافه الفلفل الحار واللحمة بعد تقطيعها

* يضاف الي الطاسه الكزبره مع ملح و فلفل و المستردة يشوى الباذنجان ثم ينزع منه القشر ثم يضاف الى الخليط ثم يرفع على الصدور المشوية و يضاف عليه الجبنه الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى تسيح الجبنه



صدور دجاج بالقشطة



مقادير صدور دجاج بالقشطة

4 قطع صدور الدجاج

1 علبة قشطة

2 بصل مقطع شرائح رفيعة

6 فصوص ثوم مفروم

1 حبة فلفل اخضر شرائح

2 حبة طماطم

1 كوب صلصة طماطم

رشة فلفل حلو

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة زيت

1 علبة مشروم جبن موزاريلا مبشورة



طريقة عمل صدور دجاج بالقشطة

* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف شرائح الدجاج في الزيت ثم يضاف المشروم والفلفل الاخضر ويقلبو جيدا

* يتبل بالملح والفلفل والبابريكا ثم يضاف صلصة الطماطم ثم يضاف شرائح الطماطم ويترك الخليط حتى تمتزج

* ثم يوضع الخليط في بايركس ثم يوضع على الوجه القشطة والجبنة الموتزاريلا ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج



طريقة جديدة لعمل شرائح الفراخ



اذا كنتى ترغبي فى تجربة طريقة جديدة لعمل شرائح الفراخ فاليك شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو للشيف شربيني.



مقادير شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو

صدور دجاج

صوص باربيكيو

بصل

ملح وفلفل

زبدة

مكعب مرقة دجاج

كزبرة ناشفة

بصل بودرة

ثوم بودرة

حبهان مطحون

كزبرة خضراء

بابريكا

قرفة

جنزبيل

طريقة عمل شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو

* ضعى الزبدة على النار وتتبل بالفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والبصل والثوم البودرة ثم البابريكا، وقلبيهم جيدا و تضاف شرائح الدجاج وشوحيها مع البهارات

* يضاف البصل ويقلب جيدا ثم تضاف كل التوابل مرة أخرى مع القرفة والزنجبيل والحبهان والبهارت

* تقلب المكونات جيدا وتترك حتى تنضج، ثم يضاف صوص الباربيكيووتقدم ساخنة ثم زينيها بالكزبرة الخضراء مع الأرز الأبيض



طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بالصور

فى السنوات الاخيرة ظهرت طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه لترضى جميع الأذواق حيث تعد من أشهر الأكلات الحديثة وأسهلها.

نعرض لكم فيما يلي مجموعة طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بالصور .

صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة

تعد صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة طريقة مختلفة لعمل البانيه عن الطرق التقليدية بشكل كبير .

مقادير صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة

انشوجة

ثوم

بيض

مستردة

عصير ليمون

بصل

صدور دجاج

جبن بارميزان

بقسماط

ملح – فلفل

عيش فينو

زيت

أعشاب

طريقة عمل صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة

* ابشري البصل وتبليه بالملح والفلفل وتبلي صدور الدجاج ثم ادهنيها بالمستردة ثماضيفي المستردة على بقية البصل وافرمي الثوم.

* اضيفي اليه الانشوجة وصفار البيض وافرميهم باستخدام الكبة وقطعي البطاطس اضابع كبيرة بقشرها واقليها في زيت غزير.

* افرمي العيش باستخدام الكبة المهربائية مع الجبنة والأعشاب وتبلي بها الدجاج والبطاطس وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وضعيها في فرن ساخن حتى تنضج تماما قدميها مع صوص الأنشوجة.

بانيه بالدجاج المفروم

يمكن استخدام الدجاج المفروم لـ عمل البانيه بطريقة جديدة وذلك بخطوات الشيف شربيني

مقادير بانيه بالدجاج المفروم

نصف كيلو دجاج مفروم

1 كوب بطاطس مبشورة

1 كوب بصل مبشور

نصف كوب بقسماط

بيضة

نصف كوب نشا

بابريكا

كمون

زيت للقلي

ملح

فلفل أسود

للوجه

دقيق

بيض

بقسماط

طريقة تحضير بانيه بالدجاج المفروم

* ثم يضاف البقسماط المطحون ثم النشا والبابريكا والكمون والملح والفلفل

* يقلب الخليط جيدًا ثم يشكل حسب الرغبة، ثم تعفر في الدقيق ثم في البيض والبقسماط و تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم.

بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا

إذا كنتى تبحثي عن طريقة مختلفة لعمل البانيه فلابد أن تجربي بانيه الدجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا للشيف رانيا الجزار.

مقادير بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا

نصف كيلو دجاج بانيه

2 بيضة

6 ملعقة كبيرة دقيق

بصلة مفرومة

3 ملعقة كبيرة خل أبيض

زنجبيل ناعم

ملح

فلفل أسود

بهارات

2 كيس خلطة الدجاج الجاهزة

اللحمة المفرومة

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة مبشورة

زيت

ربع كيلو جبنة موتزاريلا

طريقة عمل بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا

* تبلى الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبهارات والخل و ضعى الدجاج فى البيض ثم الدقيق وخليط الدجاج الجاهز

* شوحى اللحمة فى الزيت و شوحى البصل فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة وقلبى ورصى قطع الدجاج فى طاجن وضعى عليها خليط اللحمة المفرومة

* ضعى على الوجة الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن لمدة 3 دقائق حتى تسيح الجبنة وتقدم

صدور بانيه بالزعتر والجبنة

نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البانيه من خلال وصفة صدور بانيه بالزعتر والجبنة للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير صدور بانيه بالزعتر والجبنة

صدور دجاج فيليه

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

زعتر

ثوم بودرة

بصل بودرة

بقسماط

2 بيضة

زيت

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل صدور بانيه بالزعتر والجبنة

* تبلي الفيليه بالثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الاسود وضعي على الفيليه بيضة او اثنان حسب الكمية وقلبيه ثم ضعيه في البقسماط

* حمري الفيليه في طاسة بها زيت ساخن و اخلطي جبنة رومي و جبنة موتزاريلا وقليل من الزعتر

* اخرجي الفيليه وضعيه في صينيه واضيفي على الفيليه خليط الموتزاريلا والرومي وادخليها الفرن ثم تقدم.

انشوجة

بانيه مفرومة

بانية باللحمة المفرومة