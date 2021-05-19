إذا كنت تستخدم أيًا من هذه العبارات في كلمات مرور حساباتك.. عليك تغييرها فورا

مع تزايد الهجمات التي يتم استخدامها لسرقة كلمات مرور حسابات التواصل الاجتماعي، نشرت Nexor، وهي شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، قائمة نهائية تضم بعض الكلمات والأرقام التي لا ينبغي أبدًا على المستخدمين تضمينها في كلمة المرور لتأمين الحسابات الرقمية عبر الإنترنت.

ووفقا لـ Express، فأن خبراء الأمن السيبراني حذروا من تزايد نسبة التهديدات الموجهة لاستغلال كلمات المرور الضعيفة، والتي زادت بكثرة خلال العام الماضي، إلى ما يصل للخمس تقريبا أي ما يعادل 20% من إجمالي الهجمات في جميع أنحاء العالم، حيث أن بعضها نجح بشكل كبير في سرقة الملايين من أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين المنازل لقراصنة الإنترنت.

وقد أظهر استطلاع حديث أجراه المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني (NCSC)، أن كلمات المرور التي يستخدمها 53 مليون شخص من سكان المملكة المتحدة، من أجل تأمين ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وقد حدد استطلاع الجهاز الوطني البريطاني للأمن السيبراني في أربع أنواع، فهي غالبًا ما تتكون من كلمات أو أسماء يسهل تخمينها، بما في ذلك أسماء الحيوانات الأليفة والتي يستخدمها ما لا يقل عن (15 %) أي ما يقرب من 7.9 مليون من إجمالي سكان المملكة المتحدة، وما يصل لنسبة (14 %) منهم يستخدمون أسماء لأفراد العائلة، بينما من يستخدمون تاريخا مهما مثل عيد ميلاد تصل نسبتهم لـ (13%) أو فريقهم الرياضي المفضل (6%).

وردًا على هذا الاستطلاع، أصدرت شركة الأمن السيبراني Nexor، تحذيرًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بضرورة إنشاء كلمات مرور قوية وغامضة يزيد طولها عن 12 حرفا ورقما بالإضافة إلى بعض الرموز الفريدة، مما يزيد من صعوبة تخمينها، وإلى جانب ذلك تمكين ميزة المصادقة الثنائية (2FA)، لتأمين وحماية حساباتهم من محاولات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت.

ولحسن الحظ، قامت KNexor بتجميع قائمة نهائية بالكلمات الأكثر خطورة لتضمينها في أي من كلمات المرور الخاصة بك، والتي تتوافق مع بحث NCSC حول كيفية إنشاء الأشخاص لكلمات مرور حساباتهم، والتي يتم استخدامها بشكل يومي وتكون عرضة للاختراق من مجرمي الإنترنت.

وتتراوح الخيارات الشائعة والخطيرة من العبارات المستخدمة في كلمات مرور والتي صنفتها ال القائمة النهائية لشركة Nexor، في أربعة خيارات هي كالاتي:

1.الحيوانات الأليفة:

وتتمثل كلمات مرور التي تتضم أسماء الحيوانات الأليفة مثل: Hugo- Simba- Names- Bob-Milo- Poppy-Oscar-Bella.

2.الفرق الرياضية:

وتشمل العبارات الخاصة بالفرق الرياضية مثل: نادي ليفربول Liverpool F.C- نادي برشلونة FC Barcelona.

3. البرامج التلفزيونية:

تتضم العبارات الخاصة بالعروض التلفزيونية مثل: مستر بن Mr Bean، وOnly Fools and Horses.

4. التواريخ والمناسبات:

بينما تشمل بعض العبارات الأكثر شيوعا المستخدمة في كلمات المرور تواريخ لبعض المناسبات الشهيرة وأعياد الميلاد الخاصة بالمستخدمين أو المشاهير المفضلة لديهم.