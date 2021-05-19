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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن العملية التعليمية

السعودية
السعودية

أفادت صحيفة “الميادين” السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه جرى اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن فيروس كورونا المستجد، لعل أبرزها ما يخص القائمين على العملية التعليمية في المملكة.

وأشار المصدر إلى أن تلك القرارات، تأتي بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

وبيَّن المصدر، أنه تقرر اشتراط التحصين -المعتمد من وزارة الصحة- ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
ب‌. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ج‌. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.
هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

كما شملت القرارات، عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

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بشأن المغادرين للخارج.. بيان مهم من الداخلية السعودية

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السعودية.. إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المحصنين القادمين للمملكة

 

ونصت القرارات على ضرورة استخدام تطبيق “توكلنا”؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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