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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتفلكس تتطرح The Ice Road فى هذا الموعد

The Ice Road
The Ice Road

تستعد شبكة نتفلكس لطرح فيلم The Ice Road عبر شبكتها يوم 25 يونيو المقبل ، وذلك بعد أن طرحت البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات الماضية .

العمل تدور أحداثه بعد انهيار منجم ألماس بعيد في مناطق كندا الشمالية، يتولي سائق جليدي مهمة إنقاذ مستحيلة فوق محيط متجمد لإنقاذ حياة عمال المناجم المحاصرين على الرغم من ذوبان الجليد والتهديدات الاخري التي لا يتوقعونها أبدًا.

 

فيلم  the ice road هو فيلم  يعتمد على الاثارة والتشويق من تأليف وإخراج جوناثان هينسلي وبطولة ليام نيسون ولورنس فيشبورن ، مع بنجامين ووكر وأمبر ميدثاندر وماركوس توماس وهولت مكالاني ومارتن سينسماير ومات ماكوي ومات سالينجر .

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ونشر الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر، صورة جديدة لفريق عمل مسلسل la casa de papel  الذي ينتظر عشاقه طرحه الموسم الخامس والأخير منذ العام الماضي. 

أعلنت منصة نتفليكس اليوم انتهاء تصوير الدراما الإسبانية الشهيرة والمحببة لملايين من المشاهدين حول العالم، رسميا، في إشارة إلى اقتراب موعد عرض وختام أشهر سلسلة درامية وأحداث إثارة وأكشن. 

ظهر أبطال la casa de papel بكامل عددهم في الصورة الجديدة التي نشرتها نتفليكس، بما فيهم من توفوا في حلقات سابقة وعلى رأسهم برلين، لكن غابت نيروبي التي توفيت في الموسم الرابع عن الصورة في إشارة إلى عدم عودتها للأحداث مرة أخرى. 

أبلة فاهيتا دراما كوين أمير المصرى منصة نتفليكس فيلم The Ice Road مسلسل la casa de papel

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