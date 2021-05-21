دراسة جديدة: ممارسة اليوجا تحمي كبار السن من الزهايمر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين، أن ممارسة رياضة اليوجا أو التأمل، يمكن أن تقلل من التوتر، ويقاوم خطر فقدان الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر.

تأثير ممارسة اليوجا في الوقاية من الزهايمر



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن هناك تأثيرا كبيرا لممارسة اليوجا والرياضات الروحية على المدى الطويل في صحة الدماغ ومقاومة تدهور المخ السبب الرئيسي في الإصابة بمرض الزهايمر، وفقا لما نشر في موقع "Yahoo Lifestyle".





وأوضح الباحثون، إلى أن ممارسة رياضة التأمل أو اليوجا، يمكن أن يقلل من التوتر، ويقاوم خطر فقدان الذاكرة، أو الإصابة بمرض الزهايمر.



وجاء ذلك فيما كانت تتوقع العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت مؤخرا، بأن حوالي 152 مليون إنسان على مستوى العالم يشخصون بمرض الزهايمر بحلول عام 2050.



تأثير ممارسة اليوجا في الوقاية من الزهايمر



ونظرًا لأن الأطباء لا يستطيعون كتابة وصفة طبية للوقاية من مرض الزهايمر إلى الآن، فإن العلماء يحاولون تحديد عوامل نمط الحياة للحد من الإصابة بمرض الزهايمر.



وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الرياضة التأملية أو اليوجا كما تعرف لمدة 12 دقيقة، قد تقلل أيضًا من عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، والتي تزيد احتمالية الإصابة به مع تقدمنا ​​في العمر.



وثبت أن ممارسة رياضة التأمل او اليوجا تقلل من التوتر، ويحسن النوم، ويقلل من الاكتئاب، ويحسن الصحة العامة بل ويزيد من تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ التي تلعب دورًا في الإدراك والعواطف .