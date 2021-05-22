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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تتفق مع كوريا الجنوبية على التعاون الشامل في مجال لقاحات كورونا

أمريكا تتفق مع كوريا الجنوبية على التعاون الشامل في مجال لقاحات كورونا

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة اتفقت مع كوريا الجنوبية على إقامة تعاون شامل في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن بعد محادثاته مع نظيره الكوري: "لقد ناقشنا أيضا اليوم سبل العمل المشترك لجمهورية كوريا والولايات المتحدة لحل مشكلات الوقت الحاضر، ابتداء من وقف وباء كوفيد-19 في العالم كله".

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وأضاف: "لقد اتفقنا على الشراكة الشاملة في اللقاحات، على توسيع إنتاج اللقاحات وثم ترخيصها بشكل آمن وفعال. حتى نتمكن من زيادة التوريدات العالمية".

وكان بايدن قد التقى في وقت سابق، مع نظيره الكوري الجنوبي، مون شي أين، في البيت الأبيض.

لقاحات كورونا أمريكا كوريا الجنوبية بايدن فيروس كورونا

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