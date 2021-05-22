حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

نشر موقع صدى البلد الاخباري عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها :

الفنانة شيرين تنعي الفنان سمير غانم وتحكي كواليس لأول مرة مع الراحل في كواليس

نعت الفنانة شيرين، وفاة الفنان سمير غانم، قائلة :"انسان بمعنى الكلمة محب لعمله وتعلمت الفن في مدرسته".

بعد تصريحاته مع رامز .. رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى من جديد

غازل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، جماهير الأهلي، وذلك بعد تغيير صورته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقيامه بوضع صورته بقميص الأهلي.

طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة اليمنية بلقيس التريند بعد نشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنها “تركي” خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

بعد تألقه مع الزمالك .. بن شرقي يقترب من العودة لمنتخب المغرب

لفت الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك إنتباه الجهاز الفني لأسود الأطلس للعودة من جديد للمشاركة الدولية بعد تألقه مع القلعة البيضاء الفترة الماضية.

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية وذلك في تمام الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا.

الطقس اليوم انخفاض في درجة الحرارة .. القاهرة تسجل 30 والصغرى 18

تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة انخفاض في درجة الحرارة لتسود أجواء ربيعية على أغلب مناطق الجمهورية.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة إقامتها، يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يخوض أول تدريباته في نيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا

خاض فريق نادي بيراميدز، أول تدريباته في مدينة آبا النيجيرية مساء اليوم، استعدادا لمواجهة أنيمبا في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الدوري السعودي .. أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون

أعلن نادي التعاون عن أسعار وفئات تذاكر مباراته المرتقبة أمام الهلال، غدا الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد رمضان داخل طائرة: "طال عمره أخويا بيصورني بنفسه"

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له داخل طائرة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مصر تعرب عن تعازيها جراء تحطم طائرة للقوات النيجيرية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢١ مايو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو وعدداً من مرافقيه من الضباط.

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

قامت الفنانة يسرا بغلق التعليقات على منشور صورتها مع الفنان الراحل سمير غانم وذلك بعد هجوم كبير من جانب الجمهور بسبب انتشار فيديوهات لها في أحد الأفراح وهى ترقص وتغنى مع النجم عمرو دياب .

كيف كان موقف مصر منذ بداية أزمة الشيخ جراح.. وزير الخارجية يكشف الكواليس

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، مستجدات الأوضاع في حي الشيخ جراح، مؤكدا أن مصر تلعب دورت هاما في الملف الفلسطيني على مدار التاريخ.

الصحة : تسجيل 1148 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 185243 حالة حتى اليوم.