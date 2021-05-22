بفستان لامع ... ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة الفنانة ياسمين صبري خلال حضورهما إحدي حفلات الزفاف بمدينة الجونة بالغردقة.

لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة مميزة و جذابة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.

كما تميز فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بشق من الجانب و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون فستانها.