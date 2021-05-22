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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفطر الأسود.. مرض مميت مرتبط بـ كورونا يقتل نصف المصابين به في الهند

الفطر الأسود.. مرض
الفطر الأسود.. مرض مميت مرتبط بـ كورونا يقتل نصف المصابين به

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية صباح اليوم السبت تقريراً مطولاً حول مرض الفطر الأسود المميت الذي قتل نصف المصابين به فى الهند وهو مرض مرتبط بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وانتشر مرض الفطر الأسود المميت بين مرضى فيروس كورونا في الهند والمتعافين أيضاً ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو الذين يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري وفقا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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ومرض الفطر الأسود غير معدي وغير ضار في الكثير من الأحيان ويأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي ويسبب التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

ويهاجم مرض الفطر الأسود المميت الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء ويمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.

وأعلنت وزراة الصحة الهندية أن الفطر الأسود يبدأ في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين ويمكن أن يصل حتى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى سواد أو تغير اللون على الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس وسعال الدم.

الفطر الأسود كورونا الهند كوفيد19 مرض مميت

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