الفطر الأسود.. فطريات نادرة تؤثر بشكل أساسي على ناقصى المناعة

احترس منها

فطريات الغشاء المخاط، تسمى بعدوى الفطريات السوداء وتنتج عن مجموعة من الفطريات تسمى الفطريات المخاطية التي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، ان الفطر الأسود عبارة عن جراثيم انتهازية (تنتهز فرصة قلة المناعة ) نادرة ، غازية ، تسبب مرضًا خطيرًا ، ومميتًا في بعض الأحيان.بدأت فى الظهور بعد انتشار الكورونا .

هي مجموعة متنوعة من الفطريات الدقيقة بطيئة النمو والتي تتكاثر في الغالب بشكل لاجنسي.

تشترك الفطريات السوداء في بعض الخصائص المميزة و التكيفات الفسيولوجية التى تمكن الفطريات السوداء من المقاومة العالية للضغوط البيئية.

تغزو الفطريات الجيوب الأنفية وتشق طريقها إلى داخل الجمجمة.

، فقد يموت 50-80 ٪ من المرضى.

هذا النوع من الفطريات نادر للغاية وقد يصيب الأشخاص الذين لديهم مناعة أنظمة تضررت من قبل.

كيف تنتشر العدوى الفطرية؟

ليست معدية ، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل بين البشر والحيوانات ، ويصاب الأفراد بهذه العدوى عن طريق التعرض للفطريات في البيئة

إذا تم استنشاقها ، يمكن أن تصيب الفطريات الرئتين أو الجيوب الأنفية.

. يمكن التقاط الفطريات عن طريق الاستنشاق أو عند ملامستها جلد مفتوح مثل من خلال جرح أو حرق. عن طريق الجلد ،يمكن أن تنتشر العدوى لاحقًا إلى مجرى الدم ، وتصل إلى أعضاء مثل الدماغ والقلب والطحال أيضًا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود:

يمكن أن تؤثر هذه الفطريات على أجزاء مختلفة من الجسم ، ويظهر مجموعات مختلفة من الأعراض.

​​إذا نمت العدوى في الجيوب الأنفية والدماغ ، تشمل الأعراض:

الحمى

وتورم الوجه من جانب واحد والصداع

واحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية. ألم في الصدر

وضيق في التنفس.

عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي ، فقد تظهر أعراض مثل :

آلام في البطن

وغثيان

وقيء

ونزيف في الجهاز الهضمي





عوامل الخطر لداء الفطريات

تدنى المناعة :

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية لديهم جهاز مناعي ضعيف يجعلهم عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات الانتهازية الأخرى. وهذا يشمل المصابين بمرض كوفيد-١٩ الشديد.

مع نقص المناعة البشرية / الإيدز العلاج بأدوية مثبطة للمناعة

هناك مجموعات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية :

الأشخاص المصابون بمضاعفات مرض السكري فى مهملى العلاج

والسرطان ،

وزرع الأعضاء ،

وزرع الخلايا الجذعية ،

انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء

وتعاطي المخدرات بالحقن ،

وجود الكثير من الحديد في الجسم

سوء التغذية من عوامل الخطر المرتبطة بشكل رئيسي بالفطر المخاطي المعدي المعوي.

الكوارث الطبيعية:

تم الإبلاغ عن بعض الحالات حيث عانى المرضى من داء الغشاء المخاطي الجلدي الذين نجوا من كارثة طبيعية مثل الأعاصير أو الأعاصير أو التسونامي أو الانفجارات البركانية ، مما أضاف حدوث "الكوارث الطبيعية" إلى قائمة عوامل الخطر المفترضة لداء الغشاء المخاطي.

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بداء الفطريات:



من الصعب تجنب استنشاق الأبواغ الفطرية لأن الفطريات المسببة لداء الغشاء المخاطي منتشرة في البيئة ، ولا يوجد لقاح للوقاية من فطريات الغشاء المخاطي.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، قد تكون هناك بعض الطرق لتقليل فرص الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي

احم نفسك من البيئة.

حاول تجنب المناطق التي بها الكثير من الغبار مثل مواقع البناء أو الحفر، ارتد جهاز التنفس الصناعي N95 (نوع من قناع الوجه) أو كمامة طبية جيدة أثناء تواجدك هناك.

تجنب الاتصال المباشر بالمباني المتضررة بالمياه ومياه الفيضانات بعد الأعاصير والكوارث الطبيعية.

تجنب الأنشطة التي تنطوي على ملامسة قريبة للتربة أو الاتربة أو الغبار ،إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، ارتد أحذية وسراويل طويلة و معطف خارجي.

ارتدِ قفازات عند التعامل مع مواد مثل التربة .

لتقليل فرص الإصابة بعدوى الجلد ، نظف إصابات الجلد جيدًا بالماء والصابون ، خاصةً إذا كانت قد تعرضت للأتربة أو الغبار.

اهتم بالمتابعة جيداً لعلاج أى مرض مزمن ، بالتغذية الجيدة بوجبات متوازنة فى الكم والنوع ، والنوم الكافى ، وممارسة الرياضة يومياً ، وعدم تناول الأدوية بدون أمر الطبيب ، والبعد عن تدخين التبغ والمخدرات .

لا تهمل التدابير الوقائية ، و سارع بالتطعيم ضد الكورونا .



ملحوظة

يطمئن بدران المواطنين ،أن السلالة الهندية غير موجودة فى مصر . و الفطريات السوداء نادرة ولا تصيب إلا ناقصى المناعة الشديدة.