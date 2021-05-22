عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على دول تفشى فيها الفطر الأسود

الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

خيم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إعلان خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا و وضعه على أجهزة التنفس الإصطناعي. 

تردد عقب وفاة الفنان سمير غانم أقاويل تشير إلى إصابته بالفطر الأسود و هو السبب الذي نتج عنه تدهور سريع في حالة الفنان في الأيام الاخيرة، بسبب عدم قدرة الجهاز المنعي في الجسم على مقاومته. 

txt

ثالوث الكوميديا يفقد أخر أضلاعه.. وفاة سمير غانم يرسم مشهدا حزينا بعد فترة من الضحك

txt

ماذا قال سمير غانم عن رامي رضوان وحسن الرداد؟

 

 

 

 

 

الفطر الأسود:

هو عبارة عن فطر ينتقل عبر الهواء و يتعامل معه الجسم في كثير من الأحيان و يطرده إلا أن فيروس كورونا ينهك أجهزة الجسم في مقاومته ولا يكون هناك مخزون آخر من الجهد في الجسم لمقاومة مرض جديد. 

يزعم الأطباء أن المستشفيات هي أكثر الأماكن عرضه للإصابة بالفطر الاسود لأنه ناتج عن قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة . 

يعتبر أكثر الاشخاص عرضه للإصابة بالفطر الأسود هم ضعاف المناعة كمرضى السرطان و القلب و كورونا، لأن الفطر يتمكن من إجهاد الجسم بسرعة شديدة و في غضون أيام يجهز عليه . 

أعر اضه : 

يظهر الفطر الأسود على شكل ندبة على جبين الأشخاص، و من ثم يبدأ في التوسع عبر الوجه و يدخل إلى الرئتين و يصل إلى الدماغ و ينتج عنه الوفاة بشكل سريع . 

الأماكن التي ظهر فيها حتى الآن : 

يوضح الأطباء أن هناك نسبة كبيرة من مصابي الفطر الاسود في الهند، و ذلك بسبب إرتفاع حصيلة مصابي كورونا، و إكتظاظ المستشفيات بالمصابين الذي فتح المجال لإنتشار البكتريا و الفطريات بين المرضى . 

أشارت التقارير الطبية ان مرضى الفطر الأسود يشبهون إلى حد كبير مرضى الأورام، فإن علاج الفطر الأسود هو الكشط و إزالته من مكانه حتى لا يتشعب داخل الجسم . 

جدير بالذكر أن تقارير الصحة العالمية أوضحت أن مصابي الفطر الاسود تدهور صحتهم سريعا و الموت هو الأقرب من العلاج . 

ترشيحاتنا

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

حادث مروع.. أنثى نمر تلتهم حارس حديقة حيوانات حتى الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الصحة: لا وجود للفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ