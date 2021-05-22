تعرف على دول تفشى فيها الفطر الأسود

خيم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إعلان خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا و وضعه على أجهزة التنفس الإصطناعي.

تردد عقب وفاة الفنان سمير غانم أقاويل تشير إلى إصابته بالفطر الأسود و هو السبب الذي نتج عنه تدهور سريع في حالة الفنان في الأيام الاخيرة، بسبب عدم قدرة الجهاز المنعي في الجسم على مقاومته.

الفطر الأسود:

هو عبارة عن فطر ينتقل عبر الهواء و يتعامل معه الجسم في كثير من الأحيان و يطرده إلا أن فيروس كورونا ينهك أجهزة الجسم في مقاومته ولا يكون هناك مخزون آخر من الجهد في الجسم لمقاومة مرض جديد.

يزعم الأطباء أن المستشفيات هي أكثر الأماكن عرضه للإصابة بالفطر الاسود لأنه ناتج عن قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة .

يعتبر أكثر الاشخاص عرضه للإصابة بالفطر الأسود هم ضعاف المناعة كمرضى السرطان و القلب و كورونا، لأن الفطر يتمكن من إجهاد الجسم بسرعة شديدة و في غضون أيام يجهز عليه .

أعر اضه :

يظهر الفطر الأسود على شكل ندبة على جبين الأشخاص، و من ثم يبدأ في التوسع عبر الوجه و يدخل إلى الرئتين و يصل إلى الدماغ و ينتج عنه الوفاة بشكل سريع .

الأماكن التي ظهر فيها حتى الآن :

يوضح الأطباء أن هناك نسبة كبيرة من مصابي الفطر الاسود في الهند، و ذلك بسبب إرتفاع حصيلة مصابي كورونا، و إكتظاظ المستشفيات بالمصابين الذي فتح المجال لإنتشار البكتريا و الفطريات بين المرضى .

أشارت التقارير الطبية ان مرضى الفطر الأسود يشبهون إلى حد كبير مرضى الأورام، فإن علاج الفطر الأسود هو الكشط و إزالته من مكانه حتى لا يتشعب داخل الجسم .

جدير بالذكر أن تقارير الصحة العالمية أوضحت أن مصابي الفطر الاسود تدهور صحتهم سريعا و الموت هو الأقرب من العلاج .